Így örülnek a tiszások Zelenszkij fenyegetőzésének, avagy így épül Magyar Péter "szeretetországa"

Tiszás szeretetország, ugye? Erről hazudozik Magyar Péter már egy jó ideje, miközben - vele együtt - a hívei a gyűlölködés mintaszobrai a Facebookon. Ez most csúcsosodott ki, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktort életveszélyesen megfenyegette. Ezeket a szavakat használta:
Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot, vagy a 90 milliárdból az első részletet, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere. Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön.
Orbán Viktor később így reagált: "Zelenszkij fenyegetései nem rólam szólnak. Ő Magyarországot fenyegeti. De engem nem tud eltéríteni attól, hogy megvédjem a magyar családokat."
Magyar Péter támogatói a legaljasabb módon reagáltak az ukrán elnök halálos fenyegetésére. Mutatjuk, hogyan épülne a tiszás szeretetország.
1. Idő előtti mennybemenetel...
Gratulálunk az ízléses kommenthez...
2. Te is sorra kerülsz majd
Ezt vehetjük konkrét fenyegetésnek?
3. Tegyék, amit tenniük kell - Nagy kár nem érné Magyarországot
A tiszás szeretetország építése közben egy erős kommentpáros, vajon ők is dobálják az öveiket?
4. Elnézést szegény Zelenszkijtől
Nyilván egy életveszélyes fenyegetés után az ukrán elnököt kell sajnálni, ugye?
5. Várja a rakétát
A többi részét nem is írjuk le inkább, vajon az illető úr is késsel a kezében szokott járkálni otthon?
6. Támogatja azt első sorból
Ha léteznek "Hazaárulók kézikönyve", akkor ajánlót írhatna nyugodtan a szerző egy ilyen "műbe"
7. Jöjjenek az ukrán katonák
Áradjanak az ukrán katonák, Magyarországon? Akkor most az ukránok építsék a szeretetországot, ne a Tisza? Nem lehet könnyű hazaáruló fejjel gondolkodni.
8. Ez tetszik! és Jól teszi
Szomorú élete lehet a szerzőknek.
9. Dróntámadást!
A bodyshaming-párti hölgy, aki nyilván tökéletes modellalkat, annak örülne, ha egy idegen ország a magyar Miniszterelnökség központi hivatalát támadná meg. Ízlelgessük ezt a gondolatot. Egy egészséges lelkületű kommentelő igyekezett helyretenni, de rögtön elsodorta az áradó szeretetkomment.
10. Zsákkal a fején - biztosan a Tiszta nyerne
Ez ám a beismerés: az egyik tiszás vágyálmára a másik őszintén válaszolt: akkor nyerne a Tisza, ha nincs Orbán Viktor. Hát, igen.
Ha idáig eljutott, és még bírja a gyomra, mutatunk még pár gyomorforgató kommentet. Egy-egy téglát az épülő tiszás szeretetországba...
Már látjuk, hogy miért akar Ruszin-Szendi mindenáron háborúzni: elképesztő agresszió van a Tisza Pártban. Ilyen feszült nemzetközi helyzetben nem kerülhetnek hatalomra ilyen emberek. Egy stabil, tapasztalt vezetőre van szükség, aki jelenleg is higgadtan kormányozza az országot, miközben az ukrán állami terror fenyegeti a hazája energiaellátását, az ukrán elnök pedig személyesen őt. És mindennek az ellenzék örömmel tapsol...
(Ripost)
