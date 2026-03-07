Elege van! Berki Dorina kíméletlenül beleszállt a pasikba: "Egy lefekvésért bármit megtesznek"

Berki Dorina neve sokak számára a TV2 népszerű reality műsorából, A Kísértésből lehet ismerős, ahol a fiatal influenszer azonnal a nézők egyik legmegosztóbb szereplőjévé vált. A közösségi médiában azóta is aktív, rendszeresen oszt meg videókat és véleményeket a követőivel. Legutóbbi TikTok-videójában azonban nem finomkodott, és kőkeményen beleszállt a férfiak egy részébe, akik szerinte sokszor félrevezetik a nőket.

A Kísértés korábbi sztárja, Berki Dorina szerint rengeteg pasi nem egyenes, legtöbben csak ki akarják használni a nőket (Fotó: Ladóczki Balázs)

Berki Dorina kiakadt a férfiakra

Berki Dorina influenszer szerint a nők meglehetősen nehéz helyzetben vannak, ugyanis rengeteg pasi mindent elkövet azért, hogy elérje a célját, azonban amint ez megtörténik, utána hirtelen tiltják a lányt.

Továbbra sem értem, hogy miért van az, hogy elhitetik velünk a férfiak, hogy kapcsolat is lehet köztünk akár, aztán amikor már tényleg kezdenénk beleélni magunkat, akkor eltűnnek. Tehát egy lefekvésért bármit megtesznek a férfiak

– kezdte kiakadását TikTok videójában.

A Power of Love korábbi szereplője szerint sokkal egyszerűbb lenne, ha a pasik már az elején őszinték lennének, ezzel mindenkinek megkönnyítenék a helyzetét.

„Miért nem vagytok őszinték és mondjátok, hogy figyelj, Dorina, én csak le akarok veled feküdni, mert tetszel nekem. Mondd, hogy kapcsolatra nem állok készen, mert agyban egy gyerek vagyok, viszont nagyon tetszel nekem. Aztán Dorina eldönti, hogy le akar-e feküdni veled, mert mondjuk én is csak ennyit szeretnék. Vagy eldönthetem, hogy nem akarok, mert én egy hosszú távú kapcsolatot szeretnék, amihez nem ez fog előrevenni” – fogalmazott Kísértés Dorina.

Dorina szerint a probléma az, hogy sok férfi inkább ígéretekkel próbál közelebb kerülni egy nőhöz és ágyba csábítani, szerinte sokkal tisztább lenne, ha bevállalnák valódi szándékukat.

Miért csináljátok ezt fiúk? Nem értem, hogy miért kell mindig elhitetni valamit, hogy le tudjatok feküdni valakivel. Legyetek őszinték és mondjátok el, hogy mit szeretnétek, aztán a nő majd eldönti, hogy szétteszi-e a lábát, vagy sem

– mondta. A realitysztár végül azt is hozzátette, hogy szerinte a tiszta kommunikáció mindenkinek egyszerűbbé tenné a helyzetet, mert így senki nem élné bele magát feleslegesen egy olyan kapcsolatba, amelynek valójában nincs jövője.