Hoppá! Meglep minket a Netflix? Korábban érkezhet A Bridgerton család 5. évada

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 14:58
A múlt héten végre pont került a habos-babos arisztokrata Netflix-széria negyedik felvonásának végére. A rajongók pedig már most tűkön ülve várják, mikor érkezik A Bridgerton család folytatása, amivel kapcsolatban van egy remek hírünk.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Ilyen hosszú uralkodást maximum Luxemburgi Zsigmond idején tapasztalhattunk legutóbb, mint amit A Bridgerton család 4. évada produkál a Netflix nézettségi toplistáján. A széria két részletben bemutatott negyedik felvonása hetek óta stabilan megtalálható az élbolyban, és ez nem is olyan meglepő, hiszen elképesztő népszerűségnek örvend az arisztokrata romantikázás. A rajongók végre megkapták Sophie és Benedict happy endingjét, azonban még megannyi el nem regélt tündérmese lapul a kreátorok zsebében, akik már javában dolgoznak a Bridgerton 5. évadán.

2024 - Bridgerton - TV Series
A Bridgerton 5. évada sok kérdés tartogat magában, melyekre akár sokkal hamarabb kaphatunk választ (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Már 2027-ben jön A Bridgerton család 5. évada?

Noha a sorozat 2020-as indulása óta tartja azt a menetrendet, hogy kétévente jelentkezik újabb felvonással, a Bridgerton alkotóbrigádja úgy tűnik, nagyon belelendült. A sorozat showrunnere, Jess Brownell ugyanis azzal a jó hírrel szolgált a fanatikusok számára, hogy a forgatókönyvírók épp befejezték a következő epizód sztoriját, és a forgatási munkálatok is hamarosan elkezdődhetnek.

Ha pedig már a következő hetekben nekilátnak a gyártásnak, akkor könnyen megtörhet a kétévente megjelenő Bridgerton-évadok tendenciája, és már akár 2027-ben képernyő elé pattanhatnak a sorozat szerelmesei, noha hivatalos dátumot a Netflix még nem közölt.

2020 - Bridgerton - TV Set
Vajon kinek a fejét kötik be a Bridgerton következő évadában? (Fotó: Netflix)

Népszerű Bridgerton-arcok térnek vissza?

A folytatás rengeteg izgalmas kérdést tartogat magában: például ki lehet az új Lady Whistledown? Eloise vagy Francesca feje lesz majd bekötve? De egy biztos, még sosem látott dráma várható, ami mellé igazi sztárparádé is dukálhat.

Tudniillik, ahogyan a 4. évadra sikerült visszaimádkozni az azóta hollywoodi A-listás sztárrá és Bond-jelöltté váló Jonathan Bailey-t is Anthony Bridgerton szerepébe, úgy gőzerővel dolgoznak Jess Brownellék, hogy a legelső Bridgerton-felvonás közkedvelt figurái, Daphne Bridgerton és Simon Basset, azaz Phoebe Dynevor és Regé-Jean Page is visszatérjenek az ötödik, majd a hatodik évadban is. A rajongók biztosan örülnének, ha ismét láthatnák régi kedvenceiket, főleg, hogy mindketten rendkívül viharos körülmények között távoztak a show-ból.

A Bridgerton család összes epizódja elérhető a Netflix-sorozatok kínálatában. A végre teljessé vált 4. évad előzetesét ide kattintva tekintheted meg:

 

