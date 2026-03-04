Hajdú Péter nem kertelt: "Most a józan észnek kell győzedelmeskednie, vagy k*rva nagy baj lesz"

Sosem titkolta politikai szimpátiáját, így Medgyessy Péterhez fűződő jó kapcsolatát sem Hajdú Péter műsorvezető, producer, a Frizbi házigazdája: a Reakció nézői most hallhatják ennek hátterét, és azt is, mit gondolt, amikor annak idején megnézte az Orbán–Medgyessy vitát - írja a Mandiner.
Két úriember vitázott egymással, poénokkal. (…) Hallgattam őket és azt mondtam: Hát nem mindegy, hogy melyik?!”
Ezzel szemben úgy gondolja, hogy ma nagyon nagy kontraszt van Orbán Viktor és a Tisza Párt miniszterelnök-aspiránsa, Magyar Péter között.
Itt most nem babra megy a játék
– jelentette ki a műsorvezető, a „forrongó világra”, a háborúkra és a világpolitikai helyzetre utalva. Az ukrajnai példát felidézve Hajdú Péter elmondta:
a korábbi elnököt, Petro Porosenkót „annyira utálták az ukránok, hogy egy kecskét is megválasztottak volna vele szemben. Így nyert a humorista, Zelenszkij.
"Nézd meg, hogy hova sodorta Ukrajnát!
Vagyis most a józan észnek kell győzedelmeskednie, vagy k*rva nagy baj lesz
- mondta Kacsoh Dánielnek a producer.
A Reakció extra kiadásában Hajdú Péter nagy bejelentést is tett: ikonikus műsora, a Frizbi „csatornát vált” – ezentúl a Mandiner YouTube-csatornáján jelentkezik, szombatonként 18 órakor. Most szombaton, március 7-én első vendége az MMA-harcos, Lukács Nikolasz, Róka lesz.
