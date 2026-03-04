Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Hajdú Péter nem kertelt: "Most a józan észnek kell győzedelmeskednie, vagy k*rva nagy baj lesz"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 17:34
Hajdú Péter fontos bejelentést is tett ikonikus műsorával kapcsolatban is.
Bors
A szerző cikkei

Sosem titkolta politikai szimpátiáját, így Medgyessy Péterhez fűződő jó kapcsolatát sem Hajdú Péter műsorvezető, producer, a Frizbi házigazdája: a Reakció nézői most hallhatják ennek hátterét, és azt is, mit gondolt, amikor annak idején megnézte az Orbán–Medgyessy vitát - írja a Mandiner.

Hajdú Péter szerint hatalmas a tét / Fotó: Kunos Attila / Hot archívum

Két úriember vitázott egymással, poénokkal. (…) Hallgattam őket és azt mondtam: Hát nem mindegy, hogy melyik?!”

Ezzel szemben úgy gondolja, hogy ma nagyon nagy kontraszt van Orbán Viktor és a Tisza Párt miniszterelnök-aspiránsa, Magyar Péter között.

Itt most nem babra megy a játék

– jelentette ki a műsorvezető, a „forrongó világra”, a háborúkra és a világpolitikai helyzetre utalva. Az ukrajnai példát felidézve Hajdú Péter elmondta: 

a korábbi elnököt, Petro Porosenkót „annyira utálták az ukránok, hogy egy kecskét is megválasztottak volna vele szemben. Így nyert a humorista, Zelenszkij. 

"Nézd meg, hogy hova sodorta Ukrajnát! 

Vagyis most a józan észnek kell győzedelmeskednie, vagy k*rva nagy baj lesz


- mondta Kacsoh Dánielnek a producer. 

A Reakció extra kiadásában Hajdú Péter nagy bejelentést is tett:  ikonikus műsora, a Frizbi „csatornát vált” – ezentúl a Mandiner YouTube-csatornáján jelentkezik, szombatonként 18 órakor. Most szombaton, március 7-én első vendége az MMA-harcos, Lukács Nikolasz, Róka lesz.

 

Kacsoh Dániel és Hajdú Péter beszélgetését itt tudod megtekinteni: 

 

 

