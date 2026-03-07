Orbán Viktor Zelenszkijéknek: Nem lehet bennünket maflának nézni!

Kétség sem fért hozzá, hogy a szombati Háborúellenes Gyűlésen szó lesz az ukrán olajblokádról is.

Orbán Viktor és Lázár János Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: Kurucz Árpád / mw

A témával kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, hogy le fogjuk győzni őket!

Nem lehet bennünket maflának nézni. Az meg végképp nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik az Magyarországot, mi meg csak nézelődünk. Az ukránokkal nem keresem a bajt, de ahelyett, hogy az oroszokkal foglalkoznak, megnyitottak egy nyugati frontot. Soha nem egyezzünk meg zsarolás terhe alatt. Minden zsarolást visszautasítunk! Van egy tervük, hogy hogyan tudják térdre kényszeríteni Magyarországot. Nekem van egy tervem ezt hogyan védjük ki. Az én tervem a jobb terv, ezért a végén ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket győzni! Nem várok bocsánatkérést, elég, ha megnyitják a vezetéket

– jelentette ki Orbán Viktor Debrecenben.