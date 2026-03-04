"Ez lesz a következő négy év kulcsszava. A kimaradás" - Rónai Egonnak adott interjút Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök Rónai Egonnak ad interjút az ATV Mérleg című műsorában, amely kizárólag a YouTube-on lesz megtekinthető. Az interjú szerda délután, 15 órakor vette kezdetét.

Interjút adott Rónai Egonnak Orbán Viktor / Fotó: / MW

A legutóbbi ilyen interjúra egyébként tavaly került sor: akkor az egyik legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor a műsor végén a kormányfő megmutatta azt a vázlatot, amelyet az interjú alatt készített. Az elkészült "mestermű" azóta már visszaköszönt pólókon, pulóvereken és karórákon is - írja a Ripost.

Rónai Egon első kérdése is éppen erre vonatkozott, azt kérdezte a kormányfőtől, most is fog-e rajzolni. Orbán Viktor erre azt felelte: "ha jókat kérdez, akkor biztosan!"

A miniszterelnököt ezt követően a közel-keleti konfliktusról és a magyar emberek kimenekítéséről kérdezte a műsorvezető. Erre reagálva Orbán Viktor elmondta, hogy mindenkit türelemre és nyugalomra szeretne inteni. Amint tudnak, minden magyart kimentenek, aki a térségben ragadt.

Ki kell várni a megfelelő pillanatot

– tette hozzá.

A kormányfő jelezte, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnökének a fejében Irán korábban is háborús gócpontnak minősült.

Trump nem úgy gondol magára, mint aki háborút indított, hanem aki felszámol egy háborús gócpontot

– fogalmazott a kormányfő. A miniszterelnök tudatta:

azt javasolta az amerikai elnöknek, hogy az utolsó pillanatig próbáljon tárgyalni.

Orbán Viktor kifejtette, látta azokat a konfliktusokat, amelyek hatalmas katonai fölénnyel kezdődtek, mégis beleszorultak a felek. Ha most ez nem jön be, nehéz dilemma elé kerül az amerikai elnök. A kormányfő kifejtette, a térségben levő érintett országok nem kaptak előzetes információt a támadásról. Ő sem kapott erről tájékoztatást, csak látta, hogy valami mozgolódik. Mint kifejtette, azért nem kaptak támogatást például Spanyolországból, vagy a britektől, mert a Közel-Kelet már beköltözött Nyugat-Európába a migráció által. Ez terrorfenyegetettséget jelent és politikai mozgástér szűkülést. A kormányfő elmondta:

amikor tegnap tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel, kiderült, hogy megvan az olajunk, hogy eljuttassák Magyarországra, ahhoz Zelenszkij kell.

Az ukrajnai háború kapcsán a miniszterelnök megjegyezte, többször is tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, aki elmondta, hogy vannak kitűzött hadicéljai, amiket el akar érni. A kormányfő elmondta, hogy az orosz elnök nem érdekelt egy tűzszünetben, mert szerinte a másik oldal ezt arra használná fel, hogy megerősítse a pozícióit.