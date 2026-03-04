"Ez lesz a következő négy év kulcsszava. A kimaradás" - Rónai Egonnak adott interjút Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök Rónai Egonnak ad interjút az ATV Mérleg című műsorában, amely kizárólag a YouTube-on lesz megtekinthető. Az interjú szerda délután, 15 órakor vette kezdetét.
A legutóbbi ilyen interjúra egyébként tavaly került sor: akkor az egyik legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor a műsor végén a kormányfő megmutatta azt a vázlatot, amelyet az interjú alatt készített. Az elkészült "mestermű" azóta már visszaköszönt pólókon, pulóvereken és karórákon is - írja a Ripost.
Rónai Egon első kérdése is éppen erre vonatkozott, azt kérdezte a kormányfőtől, most is fog-e rajzolni. Orbán Viktor erre azt felelte: "ha jókat kérdez, akkor biztosan!"
A miniszterelnököt ezt követően a közel-keleti konfliktusról és a magyar emberek kimenekítéséről kérdezte a műsorvezető. Erre reagálva Orbán Viktor elmondta, hogy mindenkit türelemre és nyugalomra szeretne inteni. Amint tudnak, minden magyart kimentenek, aki a térségben ragadt.
Ki kell várni a megfelelő pillanatot
– tette hozzá.
A kormányfő jelezte, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnökének a fejében Irán korábban is háborús gócpontnak minősült.
Trump nem úgy gondol magára, mint aki háborút indított, hanem aki felszámol egy háborús gócpontot
– fogalmazott a kormányfő. A miniszterelnök tudatta:
azt javasolta az amerikai elnöknek, hogy az utolsó pillanatig próbáljon tárgyalni.
Orbán Viktor kifejtette, látta azokat a konfliktusokat, amelyek hatalmas katonai fölénnyel kezdődtek, mégis beleszorultak a felek. Ha most ez nem jön be, nehéz dilemma elé kerül az amerikai elnök. A kormányfő kifejtette, a térségben levő érintett országok nem kaptak előzetes információt a támadásról. Ő sem kapott erről tájékoztatást, csak látta, hogy valami mozgolódik. Mint kifejtette, azért nem kaptak támogatást például Spanyolországból, vagy a britektől, mert a Közel-Kelet már beköltözött Nyugat-Európába a migráció által. Ez terrorfenyegetettséget jelent és politikai mozgástér szűkülést. A kormányfő elmondta:
amikor tegnap tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel, kiderült, hogy megvan az olajunk, hogy eljuttassák Magyarországra, ahhoz Zelenszkij kell.
Az ukrajnai háború kapcsán a miniszterelnök megjegyezte, többször is tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, aki elmondta, hogy vannak kitűzött hadicéljai, amiket el akar érni. A kormányfő elmondta, hogy az orosz elnök nem érdekelt egy tűzszünetben, mert szerinte a másik oldal ezt arra használná fel, hogy megerősítse a pozícióit.
Orbán Viktor elmondta: neki el kell érnie, hogy jöjjön az olaj. Ő azt tűzte ki maga elé, hogy ezt eléri. A kormányfő szívesen szóba áll Zelenszkijjel, a külügyminiszterek ezt hónapok óta készítik elő, de nem jutnak dűlőre. Mint fogalmazott, Ukrajnának vannak követelései, és Magyarország ezeket nem tudja teljesíteni.
Nem tudunk leválni az orosz olajról, a háborút sem tudjuk támogatni.
- jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: ha nyíltan megzsarolnak bennünket és engedünk, akkor mindig meg fognak zsarolni bennünket.
Az Unióval van Ukrajnának egy megállapodása, amely szerint nem veszélyeztetheti az unió energiabiztonságát. Ez jogkérdés, ez nekünk jár. Nem arról van szó, hogy akarja-e. Az uniónak ezt ki kellene kényszerítenie
- magyarázta a miniszterelnök.
A kormányfő szerint a katonai készülődést nem szabad alábecsülni. Határozott meggyőződése, hogy Magyarország ebből ki tud maradni.
Ez lesz a következő négy év kulcsszava. A kimaradás
– emelte ki Orbán Viktor, majd úgy folytatta, hogy nem lát olyan politikai vezetőt Magyarországon, aki ezt nála nagyobb eséllyel tudná megtenni. Érzi a dolog súlyát, mert ez sem Tisza Istvánnak, sem Horthy Miklósnak nem sikerült. A miniszterelnök emlékeztetett: az ukránok felrobbantották az Északi Áramlatot.
Ezt meg merték tenni a németekkel. Velünk miért ne mernék megtenni? Ha a déli gázvezetéket valahol felrobbantják, azzal is hasonló lenne a helyzet. Az ukránok bármire képesek. Egy ilyen helyzetben nekünk is mindenre képesnek kell lennünk
– mondta a kormányfő.
Orbán Viktor elképzelhetőnek tartja, hogy az utcákon is feltűnnek a katonák, ha a terrorveszély megnő a közel-keleti helyzet miatt.
Cikkünk folyamatosan frissül...
