Orbán Viktor az ukrán fenyegetésről: Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de...

Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de amikor az ember elvállal egy olyan munkát, mint a nemzet vezetése, akkor jó, ha az ember mindent lerendez magában előre. A béke emberei vagyunk, de fordulhat úgy a sors, hogy nehéz idők jönnek és ilyenkor meg kell gondolni a dolgokat. Én meggondoltam. Mi nem keressük a konfliktust, de van arról egy határozott elképzelésünk, hogy miként szeretnénk élni az életünket