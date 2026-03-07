Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor az ukrán fenyegetésről: Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de...

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 17:01
Szombaton akkor Háborúellenes Gyűlést tartottak Debrecenben, hogy az még a Holdról is látszott.
Bors
A szerző cikkei

Az esemény csúcspontja pedig ezúttal is a jól megszokott Orbán-beszéd volt, amelyet ezúttal egy felturbózott Lázárinfó keretein belül láthatott a közönség. A Háborúellenes Gyűlés egyik legfontosabb üzente pedig az ukránoknak szólt. 

Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de amikor az ember elvállal egy olyan munkát, mint a nemzet vezetése, akkor jó, ha az ember mindent lerendez magában előre. A béke emberei vagyunk, de fordulhat úgy a sors, hogy nehéz idők jönnek és ilyenkor meg kell gondolni a dolgokat. Én meggondoltam. Mi nem keressük a konfliktust, de van arról egy határozott elképzelésünk, hogy miként szeretnénk élni az életünket 

– jelentette ki a kormányfő.

