Orbán Viktor az ukrán fenyegetésről: Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de...

Az esemény csúcspontja pedig ezúttal is a jól megszokott Orbán-beszéd volt, amelyet ezúttal egy felturbózott Lázárinfó keretein belül láthatott a közönség. A Háborúellenes Gyűlés egyik legfontosabb üzente pedig az ukránoknak szólt.
Nem esik jól az ilyesmi, biztatásnak nehéz tekinteni, de amikor az ember elvállal egy olyan munkát, mint a nemzet vezetése, akkor jó, ha az ember mindent lerendez magában előre. A béke emberei vagyunk, de fordulhat úgy a sors, hogy nehéz idők jönnek és ilyenkor meg kell gondolni a dolgokat. Én meggondoltam. Mi nem keressük a konfliktust, de van arról egy határozott elképzelésünk, hogy miként szeretnénk élni az életünket
– jelentette ki a kormányfő.
