"Róka az árral szemben is megharcol az igazáért" - Orbán Viktor közös fotót posztolt az MMA harcossal

Lukács Nikolaszt a nemi orientációjával kezdte el támadni a balliberális sajtó, amikor megjelent a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen. Lejárató cikket írtak az MMA harcosról, aki azonban elébük ment. Egy igen őszinte és szókimondó videóban vallott arról, hogy meleg, nem jár a Pride-ra, szerinte a szexuális élet magánügy és igenis Orbán Viktort támogatja.

Ma a békéscsabai háborúellenes gyűlésen is részt vett, ahol Orbán Viktor dedikálta a kesztyűjét és gratulált neki.

"Róka az árral szemben is megharcol az igazáért. Jó, hogy velünk vagy!" - írta a Facebookra Orbán Viktor.