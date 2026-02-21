HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
"Róka az árral szemben is megharcol az igazáért" - Orbán Viktor közös fotót posztolt az MMA harcossal

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 16:49
Háborúellenes Gyűléslukács nikolasztróka
Lukács Nikolaszt, azaz Rókát azonnal támadni kezdték, ahogy megjelent a Háborúellenes Gyűlésen. Most Orbán Viktorral vágnak oda a balliberális sajtónak.

Lukács Nikolaszt a nemi orientációjával kezdte el támadni a balliberális sajtó, amikor megjelent a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen. Lejárató cikket írtak az MMA harcosról, aki azonban elébük ment. Egy igen őszinte és szókimondó videóban vallott arról, hogy meleg, nem jár a Pride-ra, szerinte a szexuális élet magánügy és igenis Orbán Viktort támogatja.

Ma a békéscsabai háborúellenes gyűlésen is részt vett, ahol Orbán Viktor dedikálta a kesztyűjét és gratulált neki.

"Róka az árral szemben is megharcol az igazáért. Jó, hogy velünk vagy!" - írta a Facebookra Orbán Viktor.

