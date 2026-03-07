„Ez a választás tétje” – egy pillanatra megfagyott a levegő a Háborúellenes Gyűlésen attól, amit Orbán Viktor mondott

Orbán Viktor szombati beszédében a hazai ellenzékre is kitért, akik mások mellett szinte örömtáncot jártak, amikor az ukránok halálosan megfenyegették őt.

Orbán Viktor Debrecenben

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

A mi közösségünk egy szeretetközösség, míg a másik oldalon gyűlöletközösség van. Gyűlöletre nem lehet közösséget, országot, és hazát építeni. Gyűlöletre vagy szeretetre építsük a jövőnket – ez a választás tétje

– hangsúlyozta Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen.

A kormányfő még arról is szólt: