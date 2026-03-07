Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
„Ez a választás tétje” – egy pillanatra megfagyott a levegő a Háborúellenes Gyűlésen attól, amit Orbán Viktor mondott

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 17:55
Háborúellenes GyűlésVálasztás 2026háborúellenzék
„Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavaz”.
Orbán Viktor szombati beszédében a hazai ellenzékre is kitért, akik mások mellett szinte örömtáncot jártak, amikor az ukránok halálosan megfenyegették őt. 

Orbán Viktor Debrecenben 
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / mw

A mi közösségünk egy szeretetközösség, míg a másik oldalon gyűlöletközösség van. Gyűlöletre nem lehet közösséget, országot, és hazát építeni. Gyűlöletre vagy szeretetre építsük a jövőnket – ez a választás tétje

– hangsúlyozta Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen

A kormányfő még arról is szólt:

Nem párt alapon, hanem nemzeti alapon vezetjük az országot. Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavaz.

