Sokk a Séfek Séfében: kórházba kellett szállítani egy versenyzőt – Patrik most elárulta, miért került kórházba

A Séfek Séfe történetében eddig talán a legmegrázóbb jelenetet láthatták a nézők. A legutóbbi adásban ugyanis a zöld csapat egyik versenyzője, Mikula Patrik a főzés közben lett rosszul, és a műsor egészségügyi stábjának azonnal közbe kellett lépnie. A helyzet annyira komolynak tűnt, hogy végül mentőt hívtak hozzá, és kórházba szállították. A tévénézők az adásban csupán annyit láthattak, hogy a versenyző állapota hirtelen romlik, majd elszállítják a forgatásról. Az azonban csak most derült ki, mi történt pontosan a háttérben. Patrik a Borsnak részletesen beszámolt a drámai pillanatokról.

A Séfek Séfe 2026 műsorában fordult elő előszőr, hogy mentő vitt el egy játékost (Fotó: TV2)

Séfek Séfe versenyzőjét mentőnek kellet elvinnie

Mint elmondta, a rosszullét a főzés végéhez közeledve történt. Hirtelen olyan érzése támadt, mintha kívülről látná saját magát, közben elzsibbadt a keze és a szája, a pulzusa pedig rendkívül felgyorsult. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy erős nyomást érzett a tarkója környékén.

Nagyon megijedtem, mert volt már egy komoly előzménye ennek. Korábban agyértágulatot találtak nálam, amit meg kellett műteni, mert életveszélyes volt

– mesélte a Borsnak visszaemlékezve az esetre.

Éppen ezért a verseny közben jelentkező tünetek különösen ijesztőek voltak számára. A stáb azonnal reagált, és mentőt hívtak hozzá, amely a közeli kórház sürgősségi osztályára szállította. A kórházban az orvosok azonnal kivizsgálták: koponya-CT készült, vérvizsgálatokat végeztek, és minden szükséges rutinvizsgálatot elvégeztek.

„Nagyon bizonyítani akartam. Talán túlságosan is. Utólag úgy látom, ez volt a mohóság ára: mindent egy lapra tettem fel” – fogalmazott őszintén Tischler Petra játékosa.

Séfek Séfe Patrik nagyon megijedt, amikor rosszul lett, azt hitte megint korábbi betegsége a probléma (Fotó: TV2)

A történtek csapattársait is megrázták

Bár korábbi műtétje miatt élete végéig vérhígítót kell szednie, a mostani rosszullét nem függött össze a korábbi betegségével. Nem csoda, hogy a történtek a csapattársait is megrázták, hiszen egy korábbi agyi probléma után egy ilyen rosszullét könnyen a legrosszabb forgatókönyvet is felidézheti. Hogy Patrik visszatérhet-e a műsorba, és tovább küzdhet-e a 10 millió forintos nyereményért, az ma este 19:55-kor derül ki a TV2 műsorán.