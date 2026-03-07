Összementek a ruhák? Így hozhatod helyre!

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 20:15
Nincs bosszantóbb annál, mint amikor a frissen mosott ruhák között ott lapul a kedvenc darabunk pár számmal kisebbre zsugorodva. Ne ess kétségbe, hiszen az összement ruha sokszor még megmenthető! Mutatjuk, hogyan hozhatod helyre!

Mosás után sokan tapasztalják, hogy kedvenc ruhájuk összemegy. Szerencsére sok esetben az összement ruha még megmenthető, ám kerülni kell az erős dörzsölést és csavarást, mert az tovább károsíthatja az anyagot. A Fanny magazin összegyűjtötte, hogyan lehet helyrehozni a ruhákat.

Összement ruha problémájával küzdő fiatal nő.
Az összement ruha jelensége a farmereknél is előfordulhat
Fotó: WellStock /   shutterstock
  • Megelőzheted a bajt, ha mosás előtt ellenőrzöd a ruhák kezelési címkéjét, és alacsonyabb hőfokon mosod a kényes darabokat.
  • Visszanyerheted a ruhák eredeti méretét, ha langyos vízben, kíméletesen áztatod és utána formára igazítod.
  • Figyelj a megfelelő szárításra! A legjobb, ha levegőn, vízszintesen teregeted ki a ruhákat.

 

Összement ruha okai

Ha szeretnéd, hogy ruháid a lehető leghosszabb ideig megőrizzék minőségüket és színüket, nagyon fontos odafigyelni a kíméletes kezelésre, és a mosási hibák elkerülésére. A zsugorodás általában három tényező együttese miatt következik be: tartós nedvesség, magas hőmérséklet és nem megfelelő mosási technika.

Mely anyagok érintettek?

A természetes szálak – például a pamut, a selyem és a len – hajlamosabbak az összemenésre, mint a szintetikus anyagok. Mindig érdemes ellenőrizni a ruhában található kezelési útmutatót, amely megmutatja a megfelelő mosási hőfokot és módszert. A megfelelő mosási program kiválasztásában pedig a mosógép ikonok is segítenek.

Ellenőrizd a ruhában található kezelési útmutatót.
Mosás előtt érdemes ellenőrizni a ruhában található kezelési útmutatót
Fotó: New Africa /   shutterstock

Hány fokon kell mosni?

Kevesen tudják, hogy a magas hőmérséklet tönkreteszi a ruhákat, de emellett a túl erős centrifugálás is megnyújtja, majd összehúzza az anyagot. A kényes darabokhoz bőven elég 800–1000 fordulatszámot használni.

Mit tegyünk, ha összement a ruha?

Ha már megtörtént a baj, tölts egy lavórba langyos vizet. A forró víz tovább roncsolhatja és összehúzhatja a szálakat, míg a langyos segít fellazítani az anyagot.

Türelem és áztatás

Adj a vízhez egy kupak hajbalzsamot vagy babasampont, majd áztasd benne a ruhát legfeljebb 30 percig. Az anyagnak időre van szüksége, hogy újra rugalmasabbá váljon.

Ne csavard!

Az áztatás után ne öblítsd ki a ruhát, és ne csavard ki. Csak finoman nyomkodd ki belőle a vizet, hogy elkerüld a forma deformálását.

Tekerd törölközőbe

Csavarás helyett tekerd a ruhát egy törölközőbe, és óvatosan itasd fel a nedvességet. Amikor már csak enyhén nedves, helyezd át egy száraz törölközőre.

Igazítsd formára

Még nedves állapotban finoman nyújtsd vissza eredeti méretére. Érdemes több irányba, egyenletesen igazítani, ne csak hosszában húzd.

Szárítás megfelelően

A zsugorodás legtöbbször nem a mosáskor, hanem a szárítás során történik, különösen akkor, ha szárítógépbe teszed a kényes holmikat. Nem minden ruha alkalmas gépi szárításra, ezért fontos, hogy lehetőség szerint kerüld a használatát, és ha teheted, teregesd a szabadban.

Vízszintes állapotban

Különösen a pulcsikat és a kötött, gyapjú darabokat terítsd ki vízszintesen, és kézzel igazítsd vissza a formájukat, mielőtt megszáradnak. Arra is figyelj, hogy vállfán is könnyen deformálódhatnak.

Ha kíváncsi vagy, hogyan hozhatod helyre az összement pulóvert, kattints a videóra:

