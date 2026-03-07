Összementek a ruhák? Így hozhatod helyre!

Mosás után sokan tapasztalják, hogy kedvenc ruhájuk összemegy. Szerencsére sok esetben az összement ruha még megmenthető, ám kerülni kell az erős dörzsölést és csavarást, mert az tovább károsíthatja az anyagot. A Fanny magazin összegyűjtötte, hogyan lehet helyrehozni a ruhákat.
Ha szeretnéd, hogy ruháid a lehető leghosszabb ideig megőrizzék minőségüket és színüket, nagyon fontos odafigyelni a kíméletes kezelésre, és a mosási hibák elkerülésére. A zsugorodás általában három tényező együttese miatt következik be: tartós nedvesség, magas hőmérséklet és nem megfelelő mosási technika.
A természetes szálak – például a pamut, a selyem és a len – hajlamosabbak az összemenésre, mint a szintetikus anyagok. Mindig érdemes ellenőrizni a ruhában található kezelési útmutatót, amely megmutatja a megfelelő mosási hőfokot és módszert. A megfelelő mosási program kiválasztásában pedig a mosógép ikonok is segítenek.
Kevesen tudják, hogy a magas hőmérséklet tönkreteszi a ruhákat, de emellett a túl erős centrifugálás is megnyújtja, majd összehúzza az anyagot. A kényes darabokhoz bőven elég 800–1000 fordulatszámot használni.
Ha már megtörtént a baj, tölts egy lavórba langyos vizet. A forró víz tovább roncsolhatja és összehúzhatja a szálakat, míg a langyos segít fellazítani az anyagot.
Adj a vízhez egy kupak hajbalzsamot vagy babasampont, majd áztasd benne a ruhát legfeljebb 30 percig. Az anyagnak időre van szüksége, hogy újra rugalmasabbá váljon.
Az áztatás után ne öblítsd ki a ruhát, és ne csavard ki. Csak finoman nyomkodd ki belőle a vizet, hogy elkerüld a forma deformálását.
Csavarás helyett tekerd a ruhát egy törölközőbe, és óvatosan itasd fel a nedvességet. Amikor már csak enyhén nedves, helyezd át egy száraz törölközőre.
Még nedves állapotban finoman nyújtsd vissza eredeti méretére. Érdemes több irányba, egyenletesen igazítani, ne csak hosszában húzd.
A zsugorodás legtöbbször nem a mosáskor, hanem a szárítás során történik, különösen akkor, ha szárítógépbe teszed a kényes holmikat. Nem minden ruha alkalmas gépi szárításra, ezért fontos, hogy lehetőség szerint kerüld a használatát, és ha teheted, teregesd a szabadban.
Különösen a pulcsikat és a kötött, gyapjú darabokat terítsd ki vízszintesen, és kézzel igazítsd vissza a formájukat, mielőtt megszáradnak. Arra is figyelj, hogy vállfán is könnyen deformálódhatnak.
