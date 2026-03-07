Gönczi Gábor: Orbán Viktor elmondja, mi kell ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból

Sokan, túl sokan vannak Magyarországon, pláne Európa nyugati felén, akik nem, vagyis inkább nem jól értelmezik a minket körülvevő világ működését. Ők azok, akik ma kormányváltásért kiáltanak, miközben tagadják a tényt, hogy ezzel a háborúra mondanak igent és elutasítják a békét. Gönczi Gáborral, a Tények műsorvezetőjével a szombaton, Debrecenbe érkező, Háborúellenes Gyűlés előtt beszélgettünk az egyre fokozódó háborús veszélyről és arról, hogy miként maradhatunk ki egy fegyveres konfliktusból.

Gönczi Gábor osztja Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban (Fotó: Mediaworks)

Gönczi Gábor: „Az oroszokat nem lehet legyőzni, ahogy az ukránokat sem, amíg Európa pénzeli a háborút”

„Nemcsak kétgyermekes családapaként nézem az eseményeket, de olyan emberként is, aki híradósként követi és ismeri a napi politika és a gazdaság alakulásának történéseit. Indulnék talán onnan, hogy amikor négy évvel ezelőtt kitört az ukrán háború, járt nálam a Tények stúdiójában Orbán Viktor miniszterelnök úr, aki azt mondta, hogy ezt a konfliktust nem lehet a frontokon eldönteni.”

Azonnal tárgyalóasztalhoz kell ültetni a feleket és azonnal tűzszünet kell”

- kezdte a Borsnak Gönczi Gábor, aki szerint tisztán látszik, hogy ezt a háborút az idők végezetéig el lehet húzni. Hacsak… „Eltelt azóta négy év és rengeteg emberélet veszett el és még több ment tönkre, mindkét oldalon. Elfüstöltek sokmilliárdnyi eurót, vagy dollárt és még csak a közelében sem vagyunk a békének. Közben pedig pontosan tudja mindenki, hogy a vágyott békét kizárólag a tárgyalóasztal mellett születhet meg. Ergo a magyar miniszterelnöknek lesz igaza. Az a kérdés, hogy amíg ezt mindenki belátja, mennyi embernek kell meghalnia. Mára tisztán látszik, hogy ezt a háborút bármeddig ki lehet tolni, ahogy az is, hogy sehová sem vezet. Az oroszokat nem lehet legyőzni, ahogy az ukránokat sem, amíg Európa pénzeli a háborút.”

Befagytak a frontvonalak és folyamatosan halnak meg emberek, égetik el a pénzt és tartják fent a bizonytalanságot az egész kontinensen

– festette le érzékletesen a valóságot a Tények műsorvezetője.

Gönczi Gábor fontosnak és iránymutatónak tartja a Háborúellenes Gyűléseket (Fotó: Mediaworks / AFP)

„Sok ember nem látja át, melyik út vezet a háborúhoz, és melyik a békéhez”

Gönczi Gábor éppen ezért tartja nagyon fontosnak a Háborúellenes Gyűléseket és a közelgő Békemenetet. „A Békemenetek és a Háborúellenes Gyűlések is mind azt a célt szolgálják, hogy felhívjuk a világ figyelmét a tényre, hogy ezt a háborút senki nem nyerheti meg. Minél többen vagyunk ezeken a gyűléseken, annál nagyobb hangerővel tudjuk kifejezni a béke felé vezető törekvéseinket” – fogalmazott a népszerű műsorvezető. Majd megválaszolta azt a kérdést, amit talán a leggyakrabban kap meg, amiért kiáll Orbán Viktor békepolitikája mellett. „Sokszor megkapom a kérdést, hogy miért nevezzük magunkat háborúellenesnek, hiszen senki sem akar háborút, nemcsak a patrióta közösség tagjai akarnak békét. Ez egyébként igaz.

Csak sok ember nem látja át, hogy milyen döntések sorozata vezet oda, hogy mi magunk is belesodródjunk ebbe a háborúba.

„Én azt mondom, ha már emberek százezrei vesznek oda és még többen válnak földönfutóvá, miközben csilliárdnyi pénz ég el, legalább mi ne sodródjunk bele egy háborúba. Itt megint a miniszterelnök úrhoz kanyarodnék vissza. Orbán Viktor világosan elmondja, hogy mi kell ahhoz, hogy biztosan kimaradjunk a fegyveres konfliktusokból. Ahogyan azt is, hogy milyen lépések vezethetnek oda, hogy belekeveredjünk. Vagyis amikor háborúellenes és háború párti erőterekről beszélünk, valójában azt mondjuk, hogy egy csomó ember nem látja át, melyik út vezet a háborúhoz és melyik a békéhez” – fejtette ki Gönczi Gábor, majd felhívta a figyelmet arra, hogy most szombaton is érdemes lesz meghallgatni Orbán Viktort a debreceni Háborúellenes Gyűlésen, hiszen minden alkalommal elmagyarázza, miért is tehetünk egyenlőségjelet Magyar Péter és a Tisza Párt, illetve a háború közé. „Aki már járt valamelyik Háborúellenes Gyűlésen, aminek egyébként roppant jó hangulata van, az tudja, hogy Orbán Viktor nem spórolja ki az energiát és minden alkalommal tételesen elmagyarázza az „algoritmust”, ami a háborúhoz vezet. Felhívja az emberek figyelmét, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a közelgő választáson a biztosra, vagy a bizonytalanra adjuk-e le a voksunkat. Most van itt az ideje annak, hogy a józan ész és a szív találkozzon! Senki ne gondolja, hogy ha nem a jelenlegi nemzeti kormány marad hatalmon, akkor ezt meg fogjuk úszni! Tudjuk, hogy Ukrajnának Brüsszel pénze a fontos, aminek óriási akadálya Orbán Viktor és a jelenlegi magyar kormány. Ezért kell nekik egy olyan ember, aki úgy szavazna, ahogy ők szeretnék” – zárta gondolatait a népszerű híradós.