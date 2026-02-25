Fontos üzenetet fogalmazott meg Gönczi Gábor, miután a háborúpártiak összegyűltek Kijevben

"Ezekben a hetekben, amikor látjuk, hogy mi történik a Barátság kőolajvezetékkel, látjuk, mi történik abban az esetben, ha az ügyeinket nem a jelenlegi nemzeti kormány irányítja, nem azon folyamatok mentén, melyekben mi jelenleg hiszünk, akkor könnyen elveszhet a pénzünk, de ami még ennél is rosszabb, még háborúba is sodródhatunk" – mondta el Gönczi Gábor, a TV2 munkatársa, aki a közösségi oldalán, egy videóüzenetében arra kért mindenkit, töltse ki a Nemzeti Petíciót.

Gönczi Gábor elmondta, miért fontos kitölteni a Nemzeti Petíciót / Fotó: MW

Az ismert újságíró, televíziós műsorvezető emlékeztetett arra, hogy a petícióban három kérdés szerepel: mondjunk nemet az ukrán háború finanszírozására, mondjunk nemet az urán állam finanszírozására a következő 10 évben, illetve mondjunk nemet a háború miatti rezsiárak növelésére.

Mint ismert, a kormány január végén jelentette be hivatalosan, hogy nemzeti petíciót indít, hogy egyértelmű üzenetet küldjön Brüsszelnek: a magyarok nem fizetik meg a háború árát - írja az Origo.

A kezdeményezés célja, hogy megakadályozza az ukrajnai háború további finanszírozását, az ukrán állam működésének magyarokkal való kifizettetését és a rezsiemelést. A kezdeményezés világos állásfoglalás a háborúval, az elhibázott brüsszeli döntésekkel és azok gazdasági következményeivel szemben.