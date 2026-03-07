Két évtizedig azt hitte az édesapa, csak migrénje van: majd kiderült a szívszorító igazság

A 62 éves Stuart Hill mindig is egészségesnek érezte magát, időnként jelentkező migrénjeit leszámítva - nem is gondolta volna, hogy fejfájása eredete súlyosabb mint gondolná.
2025. április 15-én éppen a családját látogatta, amikor váratlanul sem beszélni, sem mozogni nem volt képes. Ekkor szállították a southendi kórházba, ahol CT-vizsgálatot végeztek rajta és megtalálták az agyában lassan növekvő meningeoma daganatot.
Pár héttel később már órákat töltött a műtőben, ahol a daganat egészét eltávolították. Azóta logopédiai kezelésekre jár, és most háromhavonta rutinszerű szűrővizsgálatokon vesz részt, amelyeket később hathavonta esedékes ellenőrzések váltanak majd fel.
Amikor a mentő kiérkezett érte, már kezdte visszanyerni beszédképességét, ezért a család eleinte azt hitte, hogy szélütése lehetett.
Hajnali három óra körül visszajöttek, és azt mondták, hogy nem szélütésről van szó, de találtak egy elváltozást. Ekkor kezdődött minden.
A műtét magas kockázatokkal járt, beleértve a stroke-ot, a maradandó károsodást vagy akár a halált. Első gondolatai a lányai, Megan és Jodie felé fordultak, de az apuka nem tudta, hogyan közölje velük a borzalmas hírt. A daganat azonban szerencsére nem nőtt bele az agyába, hanem az agyhártyához és a koponyához tapadt. A koponya egy részét el kellett távolítani, ezt később rekonstruálták.
Amikor a műtét után bementem meglátogatni, nem tudott beszélni. Nagyon felkavaró volt látni, hogy ilyen rosszul van
- mondta felesége, Bev.
Most, tíz hónappal a műtét után, még mindig nehézségei vannak a beszéddel, és egy rohama is volt, ami miatt naponta kétszer görcsgátló gyógyszert szed.
A 24 éves Megan most egy maraton lefutására készül, hogy pénzt gyűjtsön az agydaganat-kutatás számára. Bev pedig egy adománygyűjtő rendezvényt szervezett, ahol programokkal, énekesekkel és tombolanyereményekkel várták a résztvevőket.
Ránk boldog befejezés vár de tudjuk, hogy több finanszírozásra van szükség a kutatáshoz. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy más családoknak is hasonló befejezése lehessen
- mondta Bev. (KDH News)
