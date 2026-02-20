Gönczi Gábor kimondta, amit mindenki sejtett magában: Ezt a háborút nem lehet megnyerni

Gönczi Gábor a Nekem mondod? podcastben vendégeskedett a minap, ahol természetesen szóba került a mára már egész Európát fenyegető háborús helyzet. A Tények műsorvezetője ebben a témában is kifejtette véleményét, ami tökéletesen egybevág azzal, amit Orbán Viktor mond az orosz-ukrán konfliktus kirobbanásának pillanata óta.

Gönczi Gábor egyértelművé tette, mit gondol az orosz-ukrán háborúról (Fotó: YouTube)

Gönczi Gábor: „Ahhoz, hogy őket valaki legyőzze, egész más hozzáállás kellene”

„Elég határozott véleménye van miniszterelnök úrnak erről a háborúról. Ezt rendszeresen el is mondja és el is magyarázza, és abszolút egyet is értek vele.”

Ő ugyanis azt mondja, és talán ez a legfontosabb dolog, hogy ez a háború megnyerhetetlen. Nem lehet megnyerni és ez még ötven és száz év múlva is háború tud lenni.

„Mert az oroszokat nem lehet legyőzni! Pedig még elő sem vették az atomhatalom kártyát és persze ne is vegyék. Soha nem volt még példa a történelemben arra, hogy Oroszországot legyőzzék. Ahhoz, hogy őket valaki legyőzze, egész más hozzáállás kellene, de abból akkor három perc múlva nem lesz világ, vagy nem világnak fogjuk nevezni” – kezdte Szabó András Csuti kérdésére Gönczi Gábor.

Gönczi Gábor kimondta: Orbán Viktor jóslata valósággá vált (Fotó: YouTube)

„Erre mindenki azt mondta, hogy ez hülyeség...”

A műsorvezető továbbá hangsúlyozta, a lehető leghamarabb tárgyalóasztalhoz kell ültetni a háborús feleket, hogy végre véget érjen a milliók életét követelő vérontás. „Ha pedig megnyerhetetlen, akkor nagyon gyorsan le kellene zárni. Nem azt mondom., hogy teljesen mindegy, milyen áron, de az biztos, hogy semmilyen indoka nincs annak, hogy emberek százait, ezreit ölik meg minden nap és ezekben a percekben is. Annál súlyosabbat nem tudunk mondani, mint hogy emberek halnak meg. Ennél minden jobb. Még az is, hogy Ukrajna egy részét nem Ukrajnának fogják hívni, hanem Oroszországnak. Mert mondjuk ott egyébként is oroszok laknak. Amikor kitört a háború, nem sokkal később volt nálam egy interjún Orbán Viktor és azt mondta, hogy szerinte ezt a háborút nem lehet megnyerni és évek múltán is folytatódni fog, tehát tárgyalóasztalhoz kell ülni azonnal. Erre mindenki azt mondta, hogy ez hülyeség.”

Eltelt azóta négy év és meghalt fél millió ember. Másik tízmilliónak tönkrement az élete.

„A miniszterelnök úr pedig ugyanazt mondja, amit akkor” – tette hozzá Gönczi Gábor.