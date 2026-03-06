Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Leonóra, Inez névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor az ukrán fenyegetésről: "El akarnak minket takarítani"

Választások
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 11:28
UkrajnaOrbán Viktor
Útban vagyunk - magyarázza a magyar miniszterelnök.

Zelenszkij ukrán elnök nyíltan és életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort. Ráadásul mindeközben a "szeretetországot" építő Magyar Péter és a Tisza Párt támogatói ünneplik a fenyegetést. A magyar kormányfő Facebook Videóban fejtette ki, miről is szól ez a fenyegetés pontosan.

Útban vagyunk. Útban van a magyar kormány, útban vagyok én személy szerint, és el akarnak bennünket takarítani

 - magyarázta Orbán Viktor, hozzátéve: az ukránok úgy tudják leginkább elérni a követeléseiket Magyarországon, ha eltakarítják a nemzeti kormányt, és egy Brüsszel-, Ukrajna- és háborúpárti kormányt ültetnek a helyére.

"Az ukránok nem rejtik véka alá, hogy nem csak hogy szurkolnak, hanem segítséget, pénzügyi természetű támogatást, és politikai támogatást adnak a Tisza Pártnak. Ha Magyarországon energiaellátás-bizonytalanság alakul ki, felmennek az árak, üzemanyagproblémák lépnek fel, azt remélik, hogy a kormány a helyzetet nem tudja remélni, és ez visszahullik majd a nemzeti kormány fejére, és így könnyebb lesz az akadályt, amit én és a kormány jelentünk, eltakarítani az útból" - húzta alá.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu