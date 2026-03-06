Orbán Viktor az ukrán fenyegetésről: "El akarnak minket takarítani"

Zelenszkij ukrán elnök nyíltan és életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort. Ráadásul mindeközben a "szeretetországot" építő Magyar Péter és a Tisza Párt támogatói ünneplik a fenyegetést. A magyar kormányfő Facebook Videóban fejtette ki, miről is szól ez a fenyegetés pontosan.

Útban vagyunk. Útban van a magyar kormány, útban vagyok én személy szerint, és el akarnak bennünket takarítani

- magyarázta Orbán Viktor, hozzátéve: az ukránok úgy tudják leginkább elérni a követeléseiket Magyarországon, ha eltakarítják a nemzeti kormányt, és egy Brüsszel-, Ukrajna- és háborúpárti kormányt ültetnek a helyére.

"Az ukránok nem rejtik véka alá, hogy nem csak hogy szurkolnak, hanem segítséget, pénzügyi természetű támogatást, és politikai támogatást adnak a Tisza Pártnak. Ha Magyarországon energiaellátás-bizonytalanság alakul ki, felmennek az árak, üzemanyagproblémák lépnek fel, azt remélik, hogy a kormány a helyzetet nem tudja remélni, és ez visszahullik majd a nemzeti kormány fejére, és így könnyebb lesz az akadályt, amit én és a kormány jelentünk, eltakarítani az útból" - húzta alá.