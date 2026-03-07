Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Miért magas rangú ukrán kémelhárító kísérte az aranykonvojt?

ukrán aranykonvoj
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 09:27
ukrajnaTűzfalcsoport
Csak nem a Raiffeisen ukrán pénzét?
Bors
A szerző cikkei

A Tűzfalcsoport érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet.

Magas rangú ukrán kémelhárító kísérte a gyanús pénzszállító konvojt? ⚠️

Az ukrán pénzszállító botránya kapcsán egy román oknyomozó újságíró hívja fel a figyelmet zavarba ejtő részletekre   Az SBU tábornoka, akit pénzmosás gyanújával Magyarországon fogtak el az Oschadbank pénzszállító személyzetével együtt, Gennadiy Kuznetsov, az SBU terrorizmusellenes központjának volt vezérkari főnöke, aki 2014–2015-ben az SBU „Alpha” különleges műveleti egységéhez tartozott - állítja Iosefina Pascal román oknyomozó újságíró. 2011. február 24-én a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság elítélte őt a katonai szolgálat iránti hanyag magatartásért (korrupcióval kapcsolatos bűncselekmény). Korrupciós ügyek miatt KÉTSZER is elbocsátották az SBU-ból. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) feladata az állambiztonság védelme, a kémkedés és terrorizmus elleni fellépés, valamint az alkotmányos rend védelme. A 2019–2020-as vizsgálatok kimutatták, hogy Kuznetsov Andrij Jermak közeli munkatársa volt. Az akkori publikációk azzal vádolták őket, hogy a fogolycseréket jövedelmező „üzletté” alakították, amelyben váltságdíjak, kenőpénzek vagy személyes gazdagodási tervek is szerepeltek. Kuznetsovot külön súlyos vádakkal is meggyanúsították, miszerint együttműködött az orosz FSB-vel, és az ATC egy részét az FSB előőrsévé alakította. 2011. február 24-én a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság ítéletet hozott Gennady Kuznyecov ellen katonai kötelességeinek elmulasztása miatt. Ukrajnában „Sobachnyk” (kb. „Kutyás”) néven ismerik, mivel ismert a vadászkutyák iránti lelkesedése. A román újságíró kitér arra is, hogy: Miért kapott Ukrajna készpénzes „segélyt” a bécsi Raiffeisen Banktól? Miért nem legálisan utalták át bankszámlákon keresztül? Egyébként, nem Ukrajna volt a Raiffeisen ellen, amiért még mindig Oroszországban működik? A nagy kérdés továbbá az szerinte, hogy miért lenne ez a kétes hírszerző felelős egy ilyen gyanús, hatalmas összegű pénzátutalásért? Hány hírszerző ügynökség tábornokáról hallottál már, aki ilyen típusú műveletekben vett részt - teszi fel a kérdést Iosefina Pascal.


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu