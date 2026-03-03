Orbán Viktor nagy bejelentést tett, íme a részletek

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor telt ház előtt beszélt múlt szombaton Esztergomban a Háborúellenes Gyűlésen, most pedig megosztotta a közösségi oldalán, hogy még nagyobb eseményre készül, ugyanis március 7-én Debrecenben lesz a valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlés.

Orbán Viktor az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés! Még lehet regisztrálni. Részletek kommentben.

– írta Orbán Viktor, aki ezt kommentelte a bejegyzéshez: „Jön 2026 legnagyobb Háborúellenes Gyűlése Debrecenben! Minden erejükkel bele akarnak minket rángatni az öldöklésbe, olajblokád alá vonnak és zsarolnak, de március 7-én minden eddiginél határozottabb üzenetet küldünk Brüsszelbe és Kijevbe: nem kérünk a pusztításból! Regisztrálj még ma és állj ki te is a béke mellett: https://dpkor.hu/roadshow/debrecen/.”