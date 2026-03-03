Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Kornélia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor nagy bejelentést tett, íme a részletek

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 12:01
debrecenHáborúellenes Gyűlés
Szombaton lesz a nagy nap.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor telt ház előtt beszélt múlt szombaton Esztergomban a Háborúellenes Gyűlésen, most pedig megosztotta a közösségi oldalán, hogy még nagyobb eseményre készül, ugyanis március 7-én Debrecenben lesz a valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlés.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés! Még lehet regisztrálni. Részletek kommentben. 👇

– írta Orbán Viktor, aki ezt kommentelte a bejegyzéshez: „Jön 2026 legnagyobb Háborúellenes Gyűlése Debrecenben! Minden erejükkel bele akarnak minket rángatni az öldöklésbe, olajblokád alá vonnak és zsarolnak, de március 7-én minden eddiginél határozottabb üzenetet küldünk Brüsszelbe és Kijevbe: nem kérünk a pusztításból! Regisztrálj még ma és állj ki te is a béke mellett: https://dpkor.hu/roadshow/debrecen/.”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu