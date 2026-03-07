Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 09:14
Közel-KeletIzraelháború
Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt szombat hajnalban - jelentette be az izraeli hadsereg, hozzátéve, hogy aktiválták a légvédelmi rendszereket. A háború kezdete óta több mint 6500 bombát dobtak. Iránra
N.T.
A szerző cikkei

Izraeli egészségügyi források szerint az Irán indította támadásokban nem sérült meg senki, a hadsereg pedig azt közölte, hogy a rakétákat megsemmisítették.

Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt Fotó: Anadolu via AFP

Helyszíni beszámolók szerint nem sokkal a légvédelmi szirénák megszólalása után robbanást lehetett hallani Jeruzsálemben.

A hadsereg mindeközben pénteken arról tájékoztatott, hogy 24 óra alatt több mint 400, nyugat-iráni katonai célpont ellen intézett támadást, a légierő pedig több mint 6500 bombát dobott Iránra a háború kezdete, azaz február 28-a óta. Hozzátette, "a műveletek új szakaszba léptek" azáltal, hogy a fegyveres erők kiterjesztik támadásaikat a fővárosra, Teheránra is, illetve az ország több térségében lévő fegyvergyártó létesítményekre.

