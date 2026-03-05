Takáts Tamás Orbán Viktorról: „Fantasztikus érzés volt egy ilyen komoly, korszakos államférfivel beszélgetni kötetlenül”

Mint az ismert, múlt szombaton az esztergomi Háborúellenes Gyűlést Takáts Tamás éneke nyitotta meg, aki a Karthago Apáink útján című dalát adta elő a résztvevőknek.

Takáts Tamás és Orbán Viktor Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda

Takáts Tamás most egy Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben elárulta, hogy érezte magát a rendezvényen, de arra is kitért, miről beszélgetett a miniszterelnökkel a kulisszák mögött.