Takáts Tamás Orbán Viktorról: „Fantasztikus érzés volt egy ilyen komoly, korszakos államférfivel beszélgetni kötetlenül”

Takáts Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 22:13
Háborúellenes GyűlésEsztergomOrbán Viktor
Arra is fény derült, miről beszélgettek a kulisszák mögött.

Mint az ismert, múlt szombaton az esztergomi Háborúellenes Gyűlést Takáts Tamás éneke nyitotta meg, aki a Karthago Apáink útján című dalát adta elő a résztvevőknek.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Takáts Tamás, Orbán Viktor
Takáts Tamás és Orbán Viktor Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda

Takáts Tamás most egy Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben elárulta, hogy érezte magát a rendezvényen, de arra is kitért, miről beszélgetett a miniszterelnökkel a kulisszák mögött.

A szombati nap margójára: Azt már mindenki tudja, akit érdekelt, hogy a múlt szombaton az a megtiszteltetés ért, hogy a Magyarország egyik fő "szellemi centrumá"-ban, Esztergomban tartott Háborúellenes Gyűlés megnyitójára engem kértek fel, elénekelni a Karthago Apáink útján című dalát. Felemelő érzés volt a szeretet és lelkesedés ilyen sűrű légkörében énekelni. De "magánöröm" is ért azzal, hogy választott Miniszterelnökünk, Orbán Viktor, régi ismeretségünk okán meghívott engem és szeretett feleségem az öltözőjébe. Miután ő megdicsérte fellépésem én pedig megajándékoztam legújabb, 10. TTBB lemezemmel, (ami éppen "véletlenül" nálam volt!), meghívott minket egy kávéra. 20 percet beszélgettünk, amit én 5 percnek érzékeltem. "Dumcsiztunk" családról, háborúkról és békéről, "szellemi valóság"-okról, a politika és művészet felelősségéről és persze nevettünk is néha a mások és főleg a magunk "esendőségén". (Pl. Hogyan lehet megbotlás nélkül fölmenni és lejönni egy színpadról!) Fantasztikus érzés volt egy ilyen komoly, korszakos "államférfi"-vel beszélgetni kötetlenül. Rájöttem, hogy noha 37 éve ismerjük egymást, sosem beszélgettünk ennyit, hiszen mindig "tömeg" vagy nagy társaság vett körül minket. Hatalmas, életre szóló élmény volt ez a 20 perc. Köszönöm! "Peace&Love"

 

