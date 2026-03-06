Mutatjuk a négy év után visszatérő Exatlon Hungary versenyzőit

Négy év kihagyás után visszatér a TV2 legendás sport-realityje, az Exatlon Hungary. A Bajnokok és Kihívók a mesés Dominikai Köztársaságban zajló harcát március 23-tól követhetik nyomon a tévéznézők Palik László és Gelencsér Tímea műsorvezetése mellett. A Bajnokok csapatában olyan sportcsillagjaink mérkőznek meg mint Jakabos Zsuzsanna, Kenderesi Tamás és a VALMAR-ból ismert Valkusz Milán testvére, Valkusz Máté is! Ha kíváncsi vagy a teljes listára, görgess tovább!

Exatlon Hungary 2026: négy év után tér vissza az imádott sport-reality! (Fotó: TV2)

Az Exatlon Hungary küzdelmei ezúttal is a Dominikai Köztársaságban zajlanak, vadonatúj pályákon, minden eddiginél nagyobb kihívást jelentve a versenyzőknek. A sport-reality műsorvezető párosa ezúttal is Palik László és Gelencsér Tímea vezeti majd. Ahogy eddig, úgy ezúttal is tíz bajnok és tíz kihívó vág neki a versenynek.

Az Exatlon műsorvezetője Palik László és Gelencsér Tímea lesz ezúttal (Fotó: nanasipal / TV2)

S hogy kik az Exatlon Hungary 2026 szereplői? Mutatjuk!

A Bajnokok csapatát erősíti Jakabos Zsuzsanna ötszörös olimpikon, huszonhatszoros Európa-bajnoki érmes, sokszoros magyar bajnok úszó! De Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok paraatléta is küzdeni fog. Csak úgy, mint Halász Jázmin karate junior világbajnok, kilencszeres Európa bajnok. Piros mezt húz Vadkerti Adél háromszoros Magyar Kupa győztes, kétszeres magyar amatőr nyílt bajnok golfozó; valamint Karvalics Eszter INBA abszolút fitness bajnok, INBA naturál olimpikon, profi naturál testépítő is.

A férfiak csapatában Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes, négyszeres Európa bajnoki érmes, ifjúsági olimpia bajnok úszó lép pályára. Csak úgy, mint Lencse László kétszeres magyar bajnok labdarúgó. De piros mezt húz Bacskai Balázs junior világbajnok, felnőtt Európa bajnok, olimpikon, IBO interkontinentális bajnok és WBO Európa-bajnok ökölvívó is. Dominikára utazik Filutás Viktor harmincegyszeres magyar bajnok, Európa-bajnok kerékpározó is. Végül, de nem utolsósorban pedig Valkusz Máté többszörös magyar bajnok, junior világranglista 1. helyezett teniszező.

A Kihívók csapata is nagyon elszánt. A Bajnokokkal szembeszáll Csóri Dorka pilates edző; Komsa Nikolett kézilabda edző; Sótonyi Boróka dietetikus, tartalomgyártó, modell; Szabó Anikó koreográfus, táncművész; Szabó Réka óvodapedagógus; Hadobás Olivér sportmarketing szakember; Horváth Roland sportelemző; Koplányi Gábor projekt koordinátor; Máté Balázs hegesztő, és Nagy Benedek tartalomgyártó.