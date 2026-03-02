Pataky Attila szerint Magyar Pétert megvették kilóra: "Számomra ő nem ember"

Az áprilisi választások sorsdöntőek lesznek Magyarország számára – erről beszélt a Borsnak hosszan és szenvedélyesen Pataky Attila, az EDDA Művek frontembere. Az énekes szerint most nem pusztán pártok és programok versengenek egymással, hanem világlátások csapnak össze: béke vagy háború, stabilitás vagy káosz, nemzeti szuverenitás vagy kiszolgáltatottság. Úgy látja, történelmi pillanat előtt áll az ország, és a döntés hosszú évekre meghatározza a magyar emberek sorsát.

Pataky Attila Magyar Péterről lesújtó nyilatkozatot tett (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attila Orbán Viktorban látja a jó szándékot és a helyes irányt

A zenész nem kerülgette a forró kását, amikor az ellenzékről és különösen Magyar Péterről kérdezték. Véleményét markánsan fogalmazta meg:

Kilóra meg van véve, bábként irányítják, azért nem foglalt állást a Barátság kőolajvezeték ügyében. Meggyőződésem, hogy ez semmi más, csak provokáció. Egy pillanatra nem érdekli őt az ukrán nép valójában, az ukrán nép szenvedése, az elvesztett fiúk és apák sorsa. Egy zombi, számomra ő nem ember

– mondta indulatosan. Pataky szerint a politikai döntéseknek nagyon is valós következményei vannak, és ezek akár emberéletekben is mérhetők: „Életek ezreivel fizet azért, amit most tesz. Haza- és nemzetáruló” – fogalmazott, egyértelművé téve, mennyire súlyosnak látja a helyzetet.

Az EDDA frontembere hazaárulónak tartja Magyar Pétert (Fotó: Bors)

Tapintható a különbség a Fidesz és a Tisza között

A rocklegenda arról is beszélt, miért tart ki határozottan a kormány mellett. Saját bevallása szerint nem érzelmi alapon dönt, hanem azért, mert szerinte érti és következetesnek látja a kormányzati politikát:

Azért szavazok a Fideszre, mert értem, amit mondanak és cselekednek. Orbán Viktor a világ legnagyobb formátumú politikusai közé tartozik, amit jól bizonyít, hogy a hasonló kaliberű vezetők is keresik a barátságát. Nekem ő az egyetlen garancia, hogy kimaradunk a tébolyból, a békét akarja. A másik oldal a káoszra, gyűlöletre, háborúra, szeretetlenségre, fenyegetőzésre, nemzetárulásra építene

– jelentette ki határozottan.

Különleges küldetése van a magyarságnak

Pataky gondolkodásában a politika és a spiritualitás szorosan összefonódik. Hisz abban, hogy a tetteknek következménye van, és ez túlmutat a hétköznapi valóságon: „Amit adsz, azt kapsz, a karma a legerősebb univerzális törvény” – fogalmazott, majd hozzátette: meggyőződése, hogy Magyar Péter súlyos következményekkel néz majd szembe.