Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Két női fejszobor egy horoszkópban használt zodiákus kör előtt

Ő a végzeted a horoszkópod szerint

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 17:30
szerelmi horoszkópnagy találkozásNagy Ővégzet
Sokan várják azt a bizonyos szikrát, amely mindent megváltoztat egyetlen pillanat alatt. A horoszkóp szerint néhány csillagjegynek nem kell már sokat várnia, a bolygók állása ugyanis sorsszerű fordulatokat tartogat számukra a szerelem terén.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • A 2026-os év kiemelkedő lehetőségeket teremt sorsszerű találkozásokhoz.
  • Bizonyos csillagjegyek mágnesként vonzzák egymást az év során.
  • A Jupiter hatása felerősíti az érzelmi kötődést az arra nyitottaknál.
  • A nehéz bolygóállások rávilágítanak a tanító célú, karmikus kapcsolatokra.

Érezted már, hogy valaki olyan elemi erővel vonz, aminek egyszerűen képtelenség ellenállni? Mintha a sors keze lökne titeket egymás felé, és nincs az a józan ész, amely megálljt parancsolhatna a vágyaknak. A horoszkóp szerint a végzet idén többeknél kopogtat majd, a kozmikus energiák ugyanis minden eddiginél élesebben megmutatják, hogy ki az, aki felemel, és ki az, aki próbára tesz.

Horoszkópban használt zodiákus kör kozmikus háttérrel
A horoszkóp szerint idén többeknél kopogtat a végzet, már ami a szerelmet és az emberi kapcsolatokat illeti. 
Fotó: 123RF

Hogyan alakítja a végzet az életed 2026-ban?

Ma már nem csak kávézaccból jósoltathatunk, ha tudni szeretnénk, mi vár ránk. A válaszok sokszor a csillagokban bújnak meg, a horoszkópot böngészve pedig szinte mindenki azonnal tudni akarja a választ a nagy kérdésre, hogy mikor érkezik meg a mindent elsöprő szerelem az életébe. Jobb ugyanakkor résen lenni, sokan ugyanis elkövetik azt a hibát, hogy összekeverik a mindent felemésztő lángolást a tartós boldogsággal. A nagy ő nem az az ember, aki mellett állandóan gyomorgörcsöd van és kész dráma az életed, hanem aki mellett igazán önmagad lehetsz és jól érezheted magad a bőrödben. Az idei év könyörtelenül rávilágít arra, ki az, akit valójában neked szánt a sors.

Szerelmi horoszkóp

Akikre rátalálhat az igaz szerelem

Kos

Számodra a június és július közötti időszak lesz a csúcs. A Vénusz több mint száz napig támogatja a vonzerőd, így egy olyan emberrel hozhat össze a sors, aki nemcsak a szenvedélyt, hanem a tiszteletet is megadja neked. Készülj fel, mert ez a találkozás fenekestül felforgatja majd a hétköznapjaid!

Bak

Te alapvetően óvatos vagy, de 2026 első fele lebontja a falaidat. A Jupiter hatására az életedbe érkezhet egy olyan partner, aki mellett nem kell páncélt viselned. Ez a kapcsolat végre megmutatja neked, hogy a sebezhetőség nem gyengeség, hanem az igazi intimitás kulcsa.

Halak

Jegyezd fel a naptáradba márciust! Olyan kozmikus együttállás segít ekkor, amely ritkán adatik meg: egy véletlen találkozásból mély, sorsszerű kötődés válhat. Olyan emberrel hozhat össze a sors, akivel az első pillanattól kezdve úgy érezheted, mintha egész életedben ismerted volna – ő lesz az igazi lelki társad.

Akiknek menekülniük kell

Vannak olyan sorsszerű találkozások is, amelyeket a Plútó ural. Az idei évben ez a bolygó a Vízöntőben várakozik, ami felszínre hozza a hatalmi játszmákat és a túlzott kontrollt. Most dől el, hogy a vonzalom épít vagy pusztít. A legnehezebb lecke néha éppen az, hogy felismerd: valaki csak egy állomás az utadon, nem pedig a végállomás. A következő csillagjegyek kapcsán érdemes résen lenni, ha ugyanis közülük sodor valakit melléd az élet, lehet, jobban jársz, ha inkább elkerülid az illetőt.

Oroszlán

Habár a levegő az első perctől perzselő körülötte, a Plútó hatása miatt idén a szokottnál is jobban dominálni akar a kapcsolataiban. A kezdeti rajongása gyorsan mérgező féltékenységbe és véget nem érő vitákba csaphat át, ez pedig szép lassan mindkettőtöket felemésztheti.

Ikrek

Az örök kettőssége idén komoly belső feszültséget okoz a választottjának. Ha stabilitásra vágysz, az Ikrek kiszámíthatatlansága miatt érzelmi hullámvasút lehet a jussod, a kapcsolat pedig több könnyet hozhat, mint amennyi mosolyt az elején ígér.

Vízöntő

Habár vonzó a függetlensége, az érzelmi távolságtartása áthatolhatatlan falat emelhet kettőtök közé. Ha közelségre vágysz, egy Vízöntő mellett most magányosnak érezheted magad, a csendes elhidegülés pedig idővel mindkettőtöket összetörhet.

A csillagok kirajzolják az utad, de a döntéseket neked kell meghoznod a mindennapokban. Figyeld a jeleket, hallgass a megérzéseidre, és ne félj a változástól!

Nézd meg, mit ígérnek még a csillagok a szerelmi életedre nézve 2026-ban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu