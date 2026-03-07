Lázár János váratlanul reagált Orbán Viktor videójára

A Digitális Polgári Kör (DPK) tagjai azért szövetkeztek, hogy megvédjék a kultúránkat, nyelvünket és identitásunkat – az online világban is. Úgy válik ugyanis, hogy a mi nemzedékünkre hárul a digitális szabadságharc megvívásának kötelessége. Lázár János most üzent a tagoknak.
Ennek megfelelően rendszeresen Háborúellenes Gyűléseket is tartanak, szombaton Debrecenben találkoznak, ami azért is különleges lesz, mert ez ígérkezik az eddigi legnagyobbnak. Nemrég Orbán Viktor osztott meg egy videót a mai eseménnyel kapcsolatban, most pedig arra reagálva Lázár János egy fotóval üzent.
