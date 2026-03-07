Lázár János váratlanul reagált Orbán Viktor videójára

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Lázár János
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 06:51
Már óriási a készülődés Debrecenben. Lázár János a szombati Háborúellenes Gyűlés kapcsán üzent.
A Digitális Polgári Kör (DPK) tagjai azért szövetkeztek, hogy megvédjék a kultúránkat, nyelvünket és identitásunkat – az online világban is. Úgy válik ugyanis, hogy a mi nemzedékünkre hárul a digitális szabadságharc megvívásának kötelessége. Lázár János most üzent a tagoknak. 

Lázár János
Lázár János
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Lázár János üzent a Háborúellenes Gyűlésről 

Ennek megfelelően rendszeresen Háborúellenes Gyűléseket is tartanak, szombaton Debrecenben találkoznak, ami azért is különleges lesz, mert ez ígérkezik az eddigi legnagyobbnak. Nemrég Orbán Viktor osztott meg egy videót a mai eseménnyel kapcsolatban, most pedig arra reagálva Lázár János egy fotóval üzent

