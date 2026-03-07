Ruszin-Szendi Romulusznak nem tetszik, hogy a magyar kormány hazahozott két hadifoglyot

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel hazatért két kárpátaljai magyar hadifogoly Oroszországból. A két hazatért foglyot rokonaik várták a repülőtéren. Ruszin-Szendi Romulusz ezt kifogásolja, de a reakciója nem meglepő.

Ruszin-Szendi Romulusz "valamiért" nem örül neki, hogy két hadifoglyot hazahoztak. Fotó: Facebook / Pintér Ferenc

"Ruszin-Szendi Romulusznak nincs helye a közéletben" – döbbenetes részleteket árult el Ruszin-Szendi volt katonatársa

A kormány két, kettős állampolgárságú hadifoglyot hozott haza Oroszországból, de ennek nem mindenki örül. A Tisza Párt katonája, Ruszin-Szendi Romulusz kifogásolta a döntést, mondván, hogy "erre nem kaptak felhatalmazást". A magyar választók hatalmazták fel őket erre, a magyar hivatalos állami külpolitika erre is ad lehetőséget. A kiakadásának oka egyértelmű; ő nem hazánk érdekeit képviseli.

Nemes dolog volt, hogy sikerült azt a két hadifoglyot hazahozni. Száz év óta először van olyan államvezetésünk, amelyik a nagyhatalmakkal ilyen szinten tud kommunikálni. Ő viszont elárulja a magyarokat, ez a reakció a gazdáinak szól. Ruszin-Szendi mindig is nepotista vezető volt a hadseregben, gondolom most is eszerint működik. Ő volt az, aki háború idején, amikor szükség van minden katonára, megtorlásból és sértődöttségből kirúgott több ezer hivatásos katonát, ebből körülbelül 1200 oltatlan katonát elküldött, valamint további 3500-at fiatalításra hivatkozva küldött el 2023 év elején. Négy évvel ezelőtt pedig háromszor engedte át az ukrán katonai felderítő drónokat hazánk légtere fölött. Az is az ő szakmai hibája volt akkor. Mit gondoljon ilyenkor az ember? Erre egy magyarázat van, hogy nem magyar szívű.

– nyilatkozta a Metropolnak Pintér Ferenc veterán honvédtiszt, biztonságpolitikai szakértő, Ruszin-Szendi Romulusz volt katonatársa. A volt vezérkari főnök korábbi ténykedéseiről, a katonák elbocsájtásáról szintén aggasztó részleteket árult el Pintér Ferenc.

2022 márciusában megszűnt a COVID oltási kötelezettség, a rendőrségnél és a többi állami szervnél mindenkit visszafogadtak. Mindenkinek joga volt, hogy ne vegye föl az oltásokat, azonban ő a katonáit nem tájékoztatta, és aláhelyezte őket egy olyan törvénynek, amely megszüntette ennek az 1200 hivatásosnak a jogviszonyát és egyidejűleg le is fokozta őket. Ezt szintén személyes megtorlásból tette, ez egy jogellenes munkáltató döntés volt. Egyetlen tábornok sem büntethet a saját katonáit azért, mert éltek a törvényes jogukkal. Nem alkalmazhatja a szolgálati hatalmát megtorlásként. Jogállamban nincs ilyennek helye.

– mondta Pintér Ferenc. Hozzátette, Ruszin-Szendi Romulusz hasonlóan a nepotista vezetése alapján válogatta ki a 3500 hivatásost. Az oltatlanoknál mindenkit végkielégítés és egyéb juttatások nélkül küldött el, azt megelőzően fizetés nélküli szabadságon tartotta őket, megtiltotta nekik, hogy másodállást vállaljanak. Ezek a katonák mind családos emberek, illegálisan kellett dolgozzanak, hogy eltartsák családjaikat.