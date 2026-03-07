Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ruszin-Szendi Romulusznak nem tetszik, hogy a magyar kormány hazahozott két hadifoglyot

Ruszin-Szendi Romulusz
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 09:25
orosz-ukrán háborúhadifoglyok
"Ha az ellenfél egy csillaggal többet ígér neki, akkor ő az a fajta ember, aki a sajátjait oda is adná a ellenségnek!" – Ruszin-Szendi Romulusz nem a hazai érdekeket képviseli.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel hazatért két kárpátaljai magyar hadifogoly Oroszországból. A két hazatért foglyot rokonaik várták a repülőtéren. Ruszin-Szendi Romulusz ezt kifogásolja, de a reakciója nem meglepő. 

Ruszin-Szendi Romulusz nem magyar szívű
Ruszin-Szendi Romulusz "valamiért" nem örül neki, hogy két hadifoglyot hazahoztak. Fotó: Facebook / Pintér Ferenc

"Ruszin-Szendi Romulusznak nincs helye a közéletben" – döbbenetes részleteket árult el Ruszin-Szendi volt katonatársa

A kormány két, kettős állampolgárságú hadifoglyot hozott haza Oroszországból, de ennek nem mindenki örül. A Tisza Párt katonája, Ruszin-Szendi Romulusz kifogásolta a döntést, mondván, hogy "erre nem kaptak felhatalmazást". A magyar választók hatalmazták fel őket erre, a magyar hivatalos állami külpolitika erre is ad lehetőséget. A kiakadásának oka egyértelmű; ő nem hazánk érdekeit képviseli.

Nemes dolog volt, hogy sikerült azt a két hadifoglyot hazahozni. Száz év óta először van olyan államvezetésünk, amelyik a nagyhatalmakkal ilyen szinten tud kommunikálni. Ő viszont elárulja a magyarokat, ez a reakció a gazdáinak szól. Ruszin-Szendi mindig is nepotista vezető volt a hadseregben, gondolom most is eszerint működik. Ő volt az, aki háború idején, amikor szükség van minden katonára, megtorlásból és sértődöttségből kirúgott több ezer hivatásos katonát, ebből körülbelül 1200 oltatlan katonát elküldött, valamint további 3500-at fiatalításra hivatkozva küldött el 2023 év elején. Négy évvel ezelőtt pedig háromszor engedte át az ukrán katonai felderítő drónokat hazánk légtere fölött. Az is az ő szakmai hibája volt akkor. Mit gondoljon ilyenkor az ember? Erre egy magyarázat van, hogy nem magyar szívű.

– nyilatkozta a Metropolnak Pintér Ferenc veterán honvédtiszt, biztonságpolitikai szakértő, Ruszin-Szendi Romulusz volt katonatársa. A volt vezérkari főnök korábbi ténykedéseiről, a katonák elbocsájtásáról szintén aggasztó részleteket árult el Pintér Ferenc.

2022 márciusában megszűnt a COVID oltási kötelezettség, a rendőrségnél és a többi állami szervnél mindenkit visszafogadtak. Mindenkinek joga volt, hogy ne vegye föl az oltásokat, azonban ő a katonáit nem tájékoztatta, és aláhelyezte őket egy olyan törvénynek, amely megszüntette ennek az 1200 hivatásosnak a jogviszonyát és egyidejűleg le is fokozta őket. Ezt szintén személyes megtorlásból tette, ez egy jogellenes munkáltató döntés volt. Egyetlen tábornok sem büntethet a saját katonáit azért, mert éltek a törvényes jogukkal. Nem alkalmazhatja a szolgálati hatalmát megtorlásként. Jogállamban nincs ilyennek helye.

– mondta Pintér Ferenc. Hozzátette, Ruszin-Szendi Romulusz hasonlóan a nepotista vezetése alapján válogatta ki a 3500 hivatásost. Az oltatlanoknál mindenkit végkielégítés és egyéb juttatások nélkül küldött el, azt megelőzően fizetés nélküli szabadságon tartotta őket, megtiltotta nekik, hogy másodállást vállaljanak. Ezek a katonák mind családos emberek, illegálisan kellett dolgozzanak, hogy eltartsák családjaikat.

A Tisza Párt politikusa botrányos kijelentéseivel, megnyilvánulásaival bebizonyította, hogy nem való neki a nyilvánosság. 

Ruszin-Szendi Romulusznak nincs helye a politikai életben. Nem tud beilleszkedni a magyar társadalomba, ezt az is bizonyítja, hogy töltött saját fegyverrel ment a saját rendezvényére. Valami személyiségzavar lehet a háttérben, ami miatt a hatalom felé ácsingózik ahelyett, hogy a társadalom hasznos tagja lenne. Menekül a hatalom felé, mert nem dolgozott egész életében semmilyen civil munkát. Most a másik politikai oldalon próbálkozik, illetve idegen érdekek szolgálatába szegődött.

– mondta Pintér Ferenc.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
