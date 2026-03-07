A pszichológus szerint ezek az intő jelek mutatják, hogy ideje megszakítani a kapcsolatot a mérgező családtaggal

Hajlamosak vagyunk ragaszkodni azokhoz a kapcsolatainkhoz is, amelyek nincsenek ránk jó hatással. Főleg, ha a családi kötelékekről van szó, amelyeket felbonthatatlannak, megkérdőjelezhetetlennek gondolunk. De mi van akkor, amikor épp egy ilyen kötődésnek köszönhetően sérülünk a legtöbbet? Mutatjuk, milyen határátlépéseket nem kellene már eltűrnöd a mérgező rokonaidtól!

5 jel, hogy meg kellene szakítanod a kapcsolatot a mérgező rokonoddal

Fotó: DimaBerlin / shutterstock

Nem minden rokoni kapcsolat egészséges, szent és sérthetetlen.

A családi kötelék elvágása társadalmi tabunak számít.

Az alábbi jelek segíthetnek a mérlegelésben.

Mikor kell megszakítani a kapcsolatot egy mérgező rokonnal?

„A családi kapcsolatok megszakítása tabunak számít. Azokat, akik ezt megteszik, gyakran »rossz« vagy önző embereknek titulálják. Sok kívülálló számára a családon belüli érzelmi bántalmazás annyira rejtve marad, hogy a barátok és más rokonok egyszerűen nem értik, miért van szükséged arra, hogy ilyen módon távolságot tarts” – írja Dr. Claire Jack terapeuta a Psychology Today cikkében. A szakértő szerint a következő jelek mentén érdemes mérlegelni a mérgező rokoni kapcsolat megszakítását:

1. Ha a lelki egészséged bánja

Ha a kapcsolat következményei a mindennapi működésedet is befolyásolják, az már egy elég komoly és egyértelmű jel. Tapasztalhatod ezt állandó stressz, álmatlan éjszakák, gyomorgörcs egy-egy családi találkozó előtt vagy bűntudat formájában is.

„Jogod van boldog életet élni, és távol tartani magad azoktól az emberektől – függetlenül attól, hogy kik azok –, akik bántalmazóan viselkednek veled szemben” – mondja a terapeuta.

2. Ha kizárólag negatívumokat nyersz a kapcsolatból

Sokan azért maradnak kapcsolatban, mert valami pozitívat kapnak a rokonaiktól: közösen vállalt felelősséget egy idős szülő iránt, testvéri összetartást, alkalmi támogatást. De ha a negatívumok mindent felülírnak, és a rokoni viszonyból kizárólag feszültség, megaláztatás vagy manipuláció származik, érdemes őszintén mérlegelni, mennyit nyersz, és mit veszítesz az adott kapcsolat fenntartásával!

3. Ha már képes vagy nevén nevezni a bántalmazást

A családon belüli bántalmazás sokszor nem kerül felszínre, mert különböző indokokkal takaróznak az elkövetők, illetve sok esetben a többi családtag is.