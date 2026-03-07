Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Mérgező rokon kiabál a nagymamával.

A pszichológus szerint ezek az intő jelek mutatják, hogy ideje megszakítani a kapcsolatot a mérgező családtaggal

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 09:15
Nem kell mindent eltűrnöd csak azért, mert a közeli hozzátartozód! A szakember elárulta azt az 5 jelet, amely arra figyelmeztet, hogy ideje továbblépned, még akkor is, ha egy családtagodról van szó. Ezek a mérgező rokon legfőbb ismertetőjegyei!
Ripszám Boglárka
Ripszám Boglárka

Hajlamosak vagyunk ragaszkodni azokhoz a kapcsolatainkhoz is, amelyek nincsenek ránk jó hatással. Főleg, ha a családi kötelékekről van szó, amelyeket felbonthatatlannak, megkérdőjelezhetetlennek gondolunk. De mi van akkor, amikor épp egy ilyen kötődésnek köszönhetően sérülünk a legtöbbet? Mutatjuk, milyen határátlépéseket nem kellene már eltűrnöd a mérgező rokonaidtól!

Mérgező rokon kiabál a szomorú nővel a nappaliban.
5 jel, hogy meg kellene szakítanod a kapcsolatot a mérgező rokonoddal
Fotó: DimaBerlin /   shutterstock
  • Nem minden rokoni kapcsolat egészséges, szent és sérthetetlen.
  • A családi kötelék elvágása társadalmi tabunak számít.
  • Az alábbi jelek segíthetnek a mérlegelésben.

Mikor kell megszakítani a kapcsolatot egy mérgező rokonnal?

„A családi kapcsolatok megszakítása tabunak számít. Azokat, akik ezt megteszik, gyakran »rossz« vagy önző embereknek titulálják. Sok kívülálló számára a családon belüli érzelmi bántalmazás annyira rejtve marad, hogy a barátok és más rokonok egyszerűen nem értik, miért van szükséged arra, hogy ilyen módon távolságot tarts” – írja Dr. Claire Jack terapeuta a Psychology Today cikkében. A szakértő szerint a következő jelek mentén érdemes mérlegelni a mérgező rokoni kapcsolat megszakítását:

1. Ha a lelki egészséged bánja

Ha a kapcsolat következményei a mindennapi működésedet is befolyásolják, az már egy elég komoly és egyértelmű jel. Tapasztalhatod ezt állandó stressz, álmatlan éjszakák, gyomorgörcs egy-egy családi találkozó előtt vagy bűntudat formájában is.

„Jogod van boldog életet élni, és távol tartani magad azoktól az emberektől – függetlenül attól, hogy kik azok –, akik bántalmazóan viselkednek veled szemben” – mondja a terapeuta.

2. Ha kizárólag negatívumokat nyersz a kapcsolatból

Sokan azért maradnak kapcsolatban, mert valami pozitívat kapnak a rokonaiktól: közösen vállalt felelősséget egy idős szülő iránt, testvéri összetartást, alkalmi támogatást. De ha a negatívumok mindent felülírnak, és a rokoni viszonyból kizárólag feszültség, megaláztatás vagy manipuláció származik, érdemes őszintén mérlegelni, mennyit nyersz, és mit veszítesz az adott kapcsolat fenntartásával!

3. Ha már képes vagy nevén nevezni a bántalmazást

A családon belüli bántalmazás sokszor nem kerül felszínre, mert különböző indokokkal takaróznak az elkövetők, illetve sok esetben a többi családtag is.

„Ne túlozz.”

„Neki ilyen a természete.”

„Régen ez belefért.” 

Ha ilyen családban nőttél fel, nehéz felismerned, hogy bántalmaztak

– figyelmeztet Dr. Claire Jack.

Ezek a mondatok sokáig képesek elfedni a valóságot, de ha te magad képes vagy tudatosítani, hogy amit átéltél/átélsz, az nincs rendben, nem fér bele a szigor fogalmába, rájössz, hogy fizikai vagy lelki erőszakkal éltek veled szemben, azt nem szabad figyelmen kívül hagynod!

„Amikor ezt felismered, itt az ideje, hogy elkezdj távolságot tartani – különösen akkor, ha elutasítással találod szemben magad, amikor megpróbálsz szembeszállni a bántalmazóval” – tanácsolja a terapeuta.

4. Ha rájössz, hogy a család nem mindig szent kötelék

Mérgező rokon veszekszik a középkorú nővel a kanapén.
Az egyik oka annak, hogy a családdal való kapcsolat megszakítása ilyen tabu, az, hogy a családot sokan szent intézménynek tekintik – írja Dr. Claire Jack terapeuta
Fotó: fizkes /   shutterstock

A társadalmi elvárás szerint a családunk egy biztonságos hátország, de ez nem egy magától értetődő törvényszerűség. Nem biztos, hogy a rokoni kapcsolataid eleget is tesznek ennek. Ha a saját tapasztalatod ennek az ellenkezője, nem kötelességed fenntartani a látszatot. Egy vérségi kötelék önmagában nem garancia a tiszteletre vagy a szeretetre.

5. Ha a hangod folyton süket fülekre talál

Nagy bátorság kell ahhoz, hogy kimondjuk, amikor valami rosszul esett, megbántott minket. Egyértelmű üzenet, ha erre a válasz áldozathibáztatás vagy elbagatellizálás, esetleg támadás, agresszió. A kölcsönös felelősségvállalás hiánya minden kapcsolatot megmérgez.

„Ezek az emberek soha nem fogják megérteni a nézőpontodat, és nem fogják beismerni a hiányosságaikat” – a szakértő hangsúlyozza, hogy a mérgező rokontól vagy családtól való eltávolodás nem lesz könnyű. Nem szabad elfelejtened, hogy évek óta egy olyan kötelékben élsz, ahol azt sulykolják beléd, hogy veled van a baj. Fel kell készülnöd a bűntudatra és a gyászra, hiszen elveszítesz valakit, aki addig az életed szerves része volt. Ugyanakkor a szomorúságot és a bűntudatot a megkönnyebbülés érzése fogja követni.

Jogod van boldog életet élni, és eltávolodni azoktól az emberektől – függetlenül attól, hogy kik ők –, akik bántalmazó módon bánnak veled.

Az alábbi videóban a családon belüli érzelmi bántalmazás következményeiről hallhatsz:

