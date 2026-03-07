A pszichológus szerint ezek az intő jelek mutatják, hogy ideje megszakítani a kapcsolatot a mérgező családtaggal

Hajlamosak vagyunk ragaszkodni azokhoz a kapcsolatainkhoz is, amelyek nincsenek ránk jó hatással. Főleg, ha a családi kötelékekről van szó, amelyeket felbonthatatlannak, megkérdőjelezhetetlennek gondolunk. De mi van akkor, amikor épp egy ilyen kötődésnek köszönhetően sérülünk a legtöbbet? Mutatjuk, milyen határátlépéseket nem kellene már eltűrnöd a mérgező rokonaidtól!
„A családi kapcsolatok megszakítása tabunak számít. Azokat, akik ezt megteszik, gyakran »rossz« vagy önző embereknek titulálják. Sok kívülálló számára a családon belüli érzelmi bántalmazás annyira rejtve marad, hogy a barátok és más rokonok egyszerűen nem értik, miért van szükséged arra, hogy ilyen módon távolságot tarts” – írja Dr. Claire Jack terapeuta a Psychology Today cikkében. A szakértő szerint a következő jelek mentén érdemes mérlegelni a mérgező rokoni kapcsolat megszakítását:
Ha a kapcsolat következményei a mindennapi működésedet is befolyásolják, az már egy elég komoly és egyértelmű jel. Tapasztalhatod ezt állandó stressz, álmatlan éjszakák, gyomorgörcs egy-egy családi találkozó előtt vagy bűntudat formájában is.
„Jogod van boldog életet élni, és távol tartani magad azoktól az emberektől – függetlenül attól, hogy kik azok –, akik bántalmazóan viselkednek veled szemben” – mondja a terapeuta.
Sokan azért maradnak kapcsolatban, mert valami pozitívat kapnak a rokonaiktól: közösen vállalt felelősséget egy idős szülő iránt, testvéri összetartást, alkalmi támogatást. De ha a negatívumok mindent felülírnak, és a rokoni viszonyból kizárólag feszültség, megaláztatás vagy manipuláció származik, érdemes őszintén mérlegelni, mennyit nyersz, és mit veszítesz az adott kapcsolat fenntartásával!
A családon belüli bántalmazás sokszor nem kerül felszínre, mert különböző indokokkal takaróznak az elkövetők, illetve sok esetben a többi családtag is.
„Ne túlozz.”
„Neki ilyen a természete.”
„Régen ez belefért.”
Ha ilyen családban nőttél fel, nehéz felismerned, hogy bántalmaztak
– figyelmeztet Dr. Claire Jack.
Ezek a mondatok sokáig képesek elfedni a valóságot, de ha te magad képes vagy tudatosítani, hogy amit átéltél/átélsz, az nincs rendben, nem fér bele a szigor fogalmába, rájössz, hogy fizikai vagy lelki erőszakkal éltek veled szemben, azt nem szabad figyelmen kívül hagynod!
„Amikor ezt felismered, itt az ideje, hogy elkezdj távolságot tartani – különösen akkor, ha elutasítással találod szemben magad, amikor megpróbálsz szembeszállni a bántalmazóval” – tanácsolja a terapeuta.
A társadalmi elvárás szerint a családunk egy biztonságos hátország, de ez nem egy magától értetődő törvényszerűség. Nem biztos, hogy a rokoni kapcsolataid eleget is tesznek ennek. Ha a saját tapasztalatod ennek az ellenkezője, nem kötelességed fenntartani a látszatot. Egy vérségi kötelék önmagában nem garancia a tiszteletre vagy a szeretetre.
Nagy bátorság kell ahhoz, hogy kimondjuk, amikor valami rosszul esett, megbántott minket. Egyértelmű üzenet, ha erre a válasz áldozathibáztatás vagy elbagatellizálás, esetleg támadás, agresszió. A kölcsönös felelősségvállalás hiánya minden kapcsolatot megmérgez.
„Ezek az emberek soha nem fogják megérteni a nézőpontodat, és nem fogják beismerni a hiányosságaikat” – a szakértő hangsúlyozza, hogy a mérgező rokontól vagy családtól való eltávolodás nem lesz könnyű. Nem szabad elfelejtened, hogy évek óta egy olyan kötelékben élsz, ahol azt sulykolják beléd, hogy veled van a baj. Fel kell készülnöd a bűntudatra és a gyászra, hiszen elveszítesz valakit, aki addig az életed szerves része volt. Ugyanakkor a szomorúságot és a bűntudatot a megkönnyebbülés érzése fogja követni.
Jogod van boldog életet élni, és eltávolodni azoktól az emberektől – függetlenül attól, hogy kik ők –, akik bántalmazó módon bánnak veled.
Az alábbi videóban a családon belüli érzelmi bántalmazás következményeiről hallhatsz:
A következő cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.