Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Lázár, Szijjártó, Orbán. Debrecen” – kiderült, mire készül Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 06:21
DebrecenHáborúellenes Gyűlés
A miniszterelnök már készülődik. Orbán Viktor szerint ez lesz addigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlés.
Bors
A szerző cikkei

Mint ismeretes szombaton ismét összegyűlnek a Digitális Polgári Kör tagjai a béke érdekében, ezúttal Debrecen ad otthont az eseménynek. A mai Háborúellenes Gyűlés azonban más lesz, ugyanis Orbán Viktor szerint ez lesz eddigi legnagyobb. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Éppen ezért már a miniszterelnök is nagyon készül, aki azt írta a közösségi oldalán

Lázár, Szijjártó, Orbán. Debrecen. A legnagyobb háborúellenes gyűlés.

Orbán Viktor: Lázár, Szijjártó, Orbán. Debrecen. A legnagyobb háborúellenes gyűlés

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu