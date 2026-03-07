„Lázár, Szijjártó, Orbán. Debrecen” – kiderült, mire készül Orbán Viktor

Mint ismeretes szombaton ismét összegyűlnek a Digitális Polgári Kör tagjai a béke érdekében, ezúttal Debrecen ad otthont az eseménynek. A mai Háborúellenes Gyűlés azonban más lesz, ugyanis Orbán Viktor szerint ez lesz eddigi legnagyobb.

Orbán Viktor

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Éppen ezért már a miniszterelnök is nagyon készül, aki azt írta a közösségi oldalán:

Lázár, Szijjártó, Orbán. Debrecen. A legnagyobb háborúellenes gyűlés.

