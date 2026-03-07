Nem bírta szó nélkül hagyni! Britney volt férje is megszólalt az énekesnő letartóztatásáról

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 09:20
Sam Asghari szerint mindenkinek jár a magánélet. Britney Spears volt férje elmondta véleményét arról, mit gondol az énekesnő botrányos viselkedéséről.

Britney Spears botrányos viselkedését még volt férje, Sam Asghari sem hagyhatta szó nélkül – közölte a PEOPLE. Az énekesnőt nemrég ittas vezetésért tartóztatták le, azóta azonban több részlet is napvilágra került a március 4-én történt incidenssel kapcsolatban.

Fotó: AFP

A 32 éves fitneszedző a Fox News-nak reagált volt felesége letartóztatásáról. Szerinte mindenki szokott hibázni.

Én megértem, hogy minden ember hibázik

— mondta Sam Asghari.

Szerintem mindenkinek jár a magánélet. És remélem, a sajtó tanult a múltból és megadják neki azt a nyugalmat, amire szüksége van

Az énekesnőt március 4-én vették őrizetbe Venturában. Még vizsgálják a körülményeket, de minden jel arra mutat, hogy Britney nemcsak alkoholt, de drogot is fogyaszthatott, mielőtt autóba szállt. Az énekesnőt másnap hajnalban engedték szabadon. A kaliforniai autópálya-rendőrség szóvivője, Ryan Ayers csütörtöki közleménye szerint Britney egy fekete BMW-vel nagy sebességgel, szabálytalanul haladt, mielőtt a rendőrök megállították. Az énekesnőn helyszíni józansági tesztet is elvégeztek, mielőtt őrizetbe vették. Ryan Ayers szerint úgy tűnt, hogy alkohol és kábítószer együttes hatása alatt vezetett. A hatóságok még vizsgálják a körülményeket és a tesztek további eredményeire várnak.

Britney képviselője így nyilatkozott a People-nek:

Meg fogja tenni a szükséges lépéseket és együttműködik a hatósággal. Remélhetőleg ez lesz az első lépés a változás felé

— mondta a szóvivő.

Reméljük, megkapja azt a segítséget és támogatást, amelyre ebben a nehéz időszakban szüksége van

Majd hozzátette, hogy az énekesnő fiaival fog egy kis időt eltölteni.

Nem sokkal Britney szabadon engedése után egy forrás elmondta a People-nek, hogy az énekesnő semmi másra nem vágyik jobban, mint hogy barátok vegyék körül.

Nagyon magányos életet él. Kapcsolatokra vágyik

— mondta a forrás.

 

