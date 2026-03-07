Nem bírta szó nélkül hagyni! Britney volt férje is megszólalt az énekesnő letartóztatásáról

Britney Spears botrányos viselkedését még volt férje, Sam Asghari sem hagyhatta szó nélkül – közölte a PEOPLE. Az énekesnőt nemrég ittas vezetésért tartóztatták le, azóta azonban több részlet is napvilágra került a március 4-én történt incidenssel kapcsolatban.
A 32 éves fitneszedző a Fox News-nak reagált volt felesége letartóztatásáról. Szerinte mindenki szokott hibázni.
Én megértem, hogy minden ember hibázik
— mondta Sam Asghari.
Szerintem mindenkinek jár a magánélet. És remélem, a sajtó tanult a múltból és megadják neki azt a nyugalmat, amire szüksége van
Az énekesnőt március 4-én vették őrizetbe Venturában. Még vizsgálják a körülményeket, de minden jel arra mutat, hogy Britney nemcsak alkoholt, de drogot is fogyaszthatott, mielőtt autóba szállt. Az énekesnőt másnap hajnalban engedték szabadon. A kaliforniai autópálya-rendőrség szóvivője, Ryan Ayers csütörtöki közleménye szerint Britney egy fekete BMW-vel nagy sebességgel, szabálytalanul haladt, mielőtt a rendőrök megállították. Az énekesnőn helyszíni józansági tesztet is elvégeztek, mielőtt őrizetbe vették. Ryan Ayers szerint úgy tűnt, hogy alkohol és kábítószer együttes hatása alatt vezetett. A hatóságok még vizsgálják a körülményeket és a tesztek további eredményeire várnak.
Britney képviselője így nyilatkozott a People-nek:
Meg fogja tenni a szükséges lépéseket és együttműködik a hatósággal. Remélhetőleg ez lesz az első lépés a változás felé
— mondta a szóvivő.
Reméljük, megkapja azt a segítséget és támogatást, amelyre ebben a nehéz időszakban szüksége van
Majd hozzátette, hogy az énekesnő fiaival fog egy kis időt eltölteni.
Nem sokkal Britney szabadon engedése után egy forrás elmondta a People-nek, hogy az énekesnő semmi másra nem vágyik jobban, mint hogy barátok vegyék körül.
Nagyon magányos életet él. Kapcsolatokra vágyik
— mondta a forrás.
