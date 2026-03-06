Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 08:26
ukránZelenszkijfenyegetés
A miniszterelnök Facebook-oldalán üzent Zelenszkijnek. Orbán Viktor nem hagyja magát.
Bors
Ahogy arról a Bors beszámolt, Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy sikerül a Magyarország által a Barátság-kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt 90 milliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij

Erre reagálva péntek reggel Orbán Viktor úgy fogalmazott:

Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok

