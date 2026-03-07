Nádai Anikóéknál hamarabb érkezett a Nőnap: így köszöntötték a műsorvezetőt

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 16:35
Előrébb hozott Nőnapi meglepetés. Nádai Anikónak kellemes pillanatot okozott családja.

Nádai Anikóéknál hamarabb jött el a Nőnap. Ugyan március 8-án, vasárnap lesz a Nemzetközi Nőnap, Hajmásy Péter már most felköszöntötte szerelmét. Az édes pillanatról természetesen egy kép is született.

Fotó: Szabolcs László / Bors

Nádai Anikót így köszöntötte családja Nőnapon

Gyönyörű virágcsokrok és hatalmas öröm. Hajmásy Péter a gyerekekkel együtt ajándékozta meg a műsorvezetőt. A meglepi Anikó "háta mögött" született meg, ami a kép láttán nagyon jól sikerült. Mivel Anikó nem lesz otthon vasárnap, kénytelenek voltak előre hozni az ünnepet.

Hajmásy Péter - avagy ahogyan sokan ismerik - Hagyma szerint a fiúk már most megtanulták az élet egyik legfontosabb szabályát, miszerint:

Happy wife = happy life!

Avagy: Boldog feleség = boldog élet.

A bejegyzést IDE kattintva lehet megtekinteni!

 

 

