Nádai Anikóéknál hamarabb érkezett a Nőnap: így köszöntötték a műsorvezetőt

Nádai Anikóéknál hamarabb jött el a Nőnap. Ugyan március 8-án, vasárnap lesz a Nemzetközi Nőnap, Hajmásy Péter már most felköszöntötte szerelmét. Az édes pillanatról természetesen egy kép is született.
Gyönyörű virágcsokrok és hatalmas öröm. Hajmásy Péter a gyerekekkel együtt ajándékozta meg a műsorvezetőt. A meglepi Anikó "háta mögött" született meg, ami a kép láttán nagyon jól sikerült. Mivel Anikó nem lesz otthon vasárnap, kénytelenek voltak előre hozni az ünnepet.
Hajmásy Péter - avagy ahogyan sokan ismerik - Hagyma szerint a fiúk már most megtanulták az élet egyik legfontosabb szabályát, miszerint:
Happy wife = happy life!
Avagy: Boldog feleség = boldog élet.
