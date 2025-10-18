Nacsa Olivér: „A Zebra a legvidámabb Digitális Polgári Kör”

Nacsa Olivér a humor eszközével is harcol az álhírek és az interneten eluralkodó békétlenség ellen. A humorista, több Digitális Polgári Körhöz is csatlakozott az utóbbi időszakban és mindenkit buzdít arra, hogy lépjenek be egy-egy körbe, melynek célkitűzését közel érzik magukhoz. Olivér most a Borsnak beszélt a DPK-k fontosságáról.

Nacsa Olivér természetesen ott volt a Digitális Polgári Körök országos találkozóján is (Fotó: Hatlaczki Balazs)

Nacsa Olivér három Digitális Polgári Körhöz is csatlakozott

„A Zebra Digitális Polgári Körben remek és a humort jól értő csapat verődött össze. Azt gondolom, kell is a viccérzékenység, hiszen az álhírek egy jelentős részében ott lapul a humor, ha az ember a megfelelő szemüvegen keresztül tekint rájuk. A nevetés akkor is gyógyír, ha az ember fia a balliberális oldalról érkező sületlenségeket kacagja ki.

Persze igaz, hogy sokszor bosszantó is egy-egy túlkapás, de ha az ember tudja, hogy mi a valódi oka az álhírek szüntelen születésének, akkor akár jót is nevethet rajtuk.

Mi, a Zebra Digitális Polgári körben leleplezzük az álhíreket és ki is nevetjük azokat. Nem tagadom, vannak élvezetes pillanatai az álhírek leleplezéséért folyó harcnak, ahol a humor egy remek fegyver. A Zebra a legvidámabb Polgári Kör” – kezdte lapunknak Nacsa Olivér humorista.

Olivér ugyanakkor nem „csupán” egy, de mindjárt három Digitális Polgári Körhöz is csatlakozott, hiszen több olyan is akad a lehetőségek tárházában, melynek hitvallását a magáénak érzi. „A Büszkeség Digitális Polgári Körben igazi, a hazájukat szerető patrióták körében lehet az ember. Úgy éreztem, hogy ott a helyem. És természetesen csatlakoztam a Fradi Digitális Polgári Körhöz is. Ezt a döntésemet, gondolom nem kell magyaráznom. Hiszen a Fradi, az a Fradi!” – mondta nevetve Nacsa Olivér, aki általánosában is beszélt a Digitális Polgári Körök fontosságáról.

Nacsa Olivér három, Digitális Polgári Körhöz is csatlakozott (Fotó: Mediaworks)

„Engem nem törnek meg a kommentek...”

„A Digitális Polgári Körökben kulturált emberek sokaságával lehet találkozni. Mindegyik ad egyfajta hovatartozás érzést, hiszen jó olyan emberek társaságában lenni, akikkel egyet gondolunk és ahol nem kell elvtelen és minősíthetetlen hangnemben zajló viták tanúja, de pláne áldozatává válnia senkinek.

Félemeletes, hogy mennyi gyűlölet szabadult el az online térben. Még úgy is fel-felszalad a szemöldököm, hogy én magam edzett vagyok ezen a téren.

Engem nem törnek meg a kommentek, de sajnos ismerek olyan hírességeket, akiket megvisel a rájuk zúduló kommentcunami, ami a véleményük nyílt vállalása miatt zúdul rájuk. A Digitális Polgári Körök egyfajta orvosságként is funkcionálnak azok számára, akik szeretnének erőt meríteni a csendes többségből. Itt ugyanis a tisztelet és a béke hangjai szólalnak meg. Ez pedig fontos nekem, nekünk, mindenkinek” – fejtette ki véleményét Nacsa Olivér.