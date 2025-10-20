Szabó Zsófi: „Tudom, hogy a jó oldalon állok!”

Szabó Zsófi augusztusban alapítótagja lett a gazdasági témájú Digitális Polgári Körnek, szeptember elején pedig nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz. Rákay Philip mellett ő lett a DPK egyik arca, így a Digitális Polgári Körök első országos találkozójának az egyik műsorvezetője is lehetett.

„Azt gondolom, hogy az én szerepem ebben az, hogy van egy kisebb gyűlöletkeltő közösség, és mi szeretnénk építeni egy hangosabb, közösségépítő, jó gondolatokkal rendelkező közösséget. Szeretnénk olyan nőkkel beszélgetni, akik lehet, hogy tudnak azonosulni velünk, mert testvérek, édesanyák. (…) Nagykövetként kiállok és azt merem mondani, hogy igen, kiállok azon értékek mellett, amiket a mi közösségünk képvisel. Nem gondolom azt, hogy csendben kellene maradni” – számolt be akkor a konkrét feladatairól.

Ám mindezért Szabó Zsófit támadások érték a közösségi oldalán, sőt több követője el is hagyta. A gyűlés hétvégéjén több mint kétezer Instagram-követője döntött úgy, hogy többé nem kíváncsi a 36 éves műsorvezető tartalmaira. A Facebook-oldalán pedig 200-nál több embert veszített a DPK arénagyűlés napján. Ám Szabó Zsófit ezt nem tudja meghatni, ugyanis tudja, hogy a jó ügy mellett állt ki! Közösségi oldalán megosztott bejegyzésében kiállt a jobboldali értékrend mellett. A színésznő továbbá kihangsúlyozta, hogy nem számít, hányan támadták az elmúlt hetekben a véleményéért, továbbra is büszke arra, hogy a DPK közösségéhez tartozhat, és részt fog venni a Békemeneten, amire másokat is buzdít.

Szabó Zsófi mellett kiállt Szentkirályi Alexandra is a hozzászólások között:

Csak így tovább Zsófi! Én is ott leszek! Mutassuk meg közösen, hogy a szeretet legyőzi a gyűlöletet, a béke pedig erősebb a háborúnál!

Zsófi posztja alatt azonnal özönleni kezdtek a likeok és a hozzászólások. Még Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta a saját oldalán.



