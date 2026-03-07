Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Soha nem látott betegséget diagnosztizáltak egy kisfiúnál, kétségbeesetten próbálják meggyógyítani

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 16:30
diagnózisorvos
Egy kétéves kisfiúnál egy betegség olyan típusát állapították meg, amelynek ő egyedi esete lett a világon. Családja most kétségbeesetten keresi a megfelelő kezelést.

Egy kétéves kisfiúnál egy olyan ritka betegséget diagnosztizáltak, amilyet az orvosok korábban még soha nem láttak.

Rendkívül ritka betegséget állapítottak meg a kisfiúnál.
Rendkívül ritka betegséget állapítottak meg a kisfiúnál. Fotó: GoFundMe

Kétségbeesetten keresi a család a kezeléseket a ritka betegségre

A kis Oli‑Jay Morrisnak DNM1L‑EMPF típusú mitokondriális betegsége van, egy olyan állapot, amely életveszélyes helyzetbe sodorta. A DNM1L gén mutációi súlyos neurológiai és anyagcsere‑zavarokat okoznak, míg az EMPF a betegségnek egy olyan változata, amely kizárólag a kisfiúra jellemző.

A betegség miatt a sejtek nem képesek előállítani azt az energiát, amire Oli-Jaynek szüksége van még a legegyszerűbb testi funkciókhoz, mint például az evés, a beszéd, a sírás vagy a légzés. Viszont családja most új reményt kapott a kétségbeesett kezeléskeresésben, miután az orvosok új gyógyszereket találtak, amelyek javíthatják az életminőségét.

A diagnózis után édesapja, Rob felvette a kapcsolatot az egyesült államokbeli DNM1L Alapítvánnyal, amely találkozót szervezett az Unravel Biosciences-szel. A cég genetikai szinten vizsgálta állapotát, és azonosított lehetséges gyógyszereket, amelyek segíthetnek rajta, beleértve azokat is, amelyeket az állami ellátás nem tud biztosítani.

Oli-Jay családja, akik a suffolki Haverhillből származnak, 14 000 fontot (közel 6,3 millió forintot) gyűjtöttek össze az elemzés költségeinek fedezésére, és a múlt héten kapták meg a jelentést.

Nagyon sok gyógyszert fejlesztettek ki, amelyek segíthetnek Olinak, nem gyógymódként, hanem kezelésként

- mondta édesanyja, Melanie Morris.

A jelentés megállapította, hogy a kisfiú által szedett midazolám mindössze 3%-os hatékonysággal rendelkezik, szemben a diazepámmal, amely 87%-os eredményt ért el.

A kisfiú az elmúlt négy hétben a cambridge-i NHS Addenbrooke Kórházban volt, miután légzési problémákkal küzdött. Melanie találkozott fia klinikai csapatával, a DNM1L Alapítvánnyal, az Addenbrooke munkatársaival, valamint néhány ápolójával és más egészségügyi szakemberekkel, hogy megvitassák a jelentést.

Jelenleg nem mondanak igent vagy nemet semmire. A Great Ormond Street kórházban mindent megvizsgálnak, és ki fogják dolgozni az Oli számára legjobb tervet

- magyarázta az édesanya.

Nem tudom, hogy a klinikai csapat mit gondol erről, de reményt ad nekem, és az egész családomnak is, mert jobban megértjük, mire van szüksége a kisfiamnak.

A család, beleértve kisfiú idősebb testvéreit, a 18 éves Jordont, a 16 éves Codit és a 11 éves Tommy-Jayt, adományokat gyűjt egy GoFundMe-oldal segítségével, hogy segítsenek gyógymódot találni Oli állapotára és folyamatos ellátást biztosítsanak számára - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu