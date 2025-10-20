Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Szécsi Zoltán is csatlakozott a Gazdák Digitális Polgári Köréhez

Szécsi Zoltán
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 12:07
DPKGazdák Digitális Polgári Kör
Háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó csatlakozott a Gazdák Digitális Polgári Köréhez. Szécsi Zoltán elárulta, mi a szerepe a digitális gazdakörben.

Megalakult a Gazdák Digitális Polgári Köre, amely a hagyományos gazdaköröket az online térbe emeli át. Ehhez csatlakozott a háromszoros olimpiai bajnok korábbi vízilabdázó, Szécsi Zoltán, aki ma már gazdálkodó. A 47 éves korábbi kiváló kapus a TV 2 Moka reggeli műsorban többek között azt is elárulta, hogy mi a szerepe a DPK-ban.

Szécsi Zoltán csatlakozott a DPK-hoz
Szécsi Zoltán csatlakozott a DPK-hoz / Fotó: Kovacs Peter

Elindítottunk egy kampányt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Papp Zsolt elnökúr felkérésére. Én ilyen sportoló-gazda-influenszerként népszerűsítem a programjaikat. Nagyon sok adminisztrációval, rengeteg pályázattal, és sok digitális beadandóval. Van egy nagy falugazdászi hálózat, minden egyes községnek, falunak megvan a felelőse, ahol segítenek. A Gazdák Polgári Körben ez jól működik, a gazdák tényleg minden információt megkapnak, amire szükségük lehet 

- fogalmazott a szerepéről és feladatairól Szécsi, aki az alábbi videóban további részleteket is elárult a Gazdák Digitális Polgári Köréről.

 

 

