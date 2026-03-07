Emilio nem kertelt Majkáról, elítéli, amit tett az ózdi rapper: „Erőszakot vitt a színpadra"

A mostani feszült politikai légkörben egyre gyakrabban merül fel a kérdés: meddig tart a művészet szabadsága, és hol kezdődik az előadók felelőssége. Emilio és Tina a Mandiner háttérműsorában Szabó Zsófival és Lentulai Krisztiánnal erről is nyíltan beszélt, szerintük a mai, feszültségekkel teli világban különösen fontos, hogy a színpad ne váljon politikai indulatok vagy erőszakos üzenetek terepévé. Majka és Azahriah kormánykritikus attitűdje mellett sem mentek el természetesen szó nélkül.

Emilio és Jellinek Tina szerint nem való a színpadra a politika (Fotó: Bors)

Emilio békepárti, keresztény emberként megveti az erőszakot

Az énekes hangsúlyozta, hogy számára a tisztelet mindig alapérték volt:

Világéletemben mindig megadtam a tiszteletet mindenkinek. A gyerekeimet is erre nevelem, és a jövőbeni unokáimnak is ezt szeretném továbbadni

– árulta el. Jellinek Emilio arról is beszélt, hogy a színpadon és a hétköznapokban is ugyanaz az ember: „Színpadon kívül is ugyanaz vagyok, aki vagyok. Emilio vagyok otthon és a színpadon is. Mindig magamat adom, nincs semmilyen imázshúzás.”

Emilio Majka botrányos performanszára is reagált

A beszélgetés során szóba került a tavalyi év nagy vihart kavart koncertpillanata is. Emilio a Campus Fesztiválon történt, Majkához köthető fejbelövős jelenetre utalva fogalmazta meg őszinte véleményét:

Nem szimpatizálok Majka húzásával, mert erőszakot vitt a színpadra. Szakmailag a mai napig megadjuk egymásnak a tiszteletet, volt is róla szó, hogy egyszer lesz közös dalunk, de sajnos ettől most eléggé eltávolodtunk

– vallotta be.

Emilio és Tina szerint óriási a tét, ami az áprilisi választást illeti (Fotó: Mandiner)

Nagy a megosztottság: Baráti kapcsolatok mennek tönkre

A házaspár szerint a művészetnek inkább össze kellene kötnie az embereket, mintsem tovább mélyíteni a megosztottságot. Tina úgy látja, a színpad különleges tér, amelyet tiszteletben kell tartani: „A színpadot tisztelni kell, ahogy a közönséget is. Az, hogy valaki a civil életében hogyan gondolkodik vagy mit képvisel, egy másik kérdés”– állapította meg. A beszélgetés végén a debreceni Háborúellenes Gyűlés és az április 12-i választás tétje is szóba került. Emilio szerint különösen fontos, hogy az azonosan gondolkodó emberek személyesen is találkozzanak. „Nagyon fontos az interakció. Bangó Margit is mindig emberközeli volt, rengeteget tanultam tőle ebben. Még egy arénakoncertjén is lement a közönséghez”– árulta el.