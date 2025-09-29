,,Ifjabb Schobert Norbert a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja! Schobert Norbert sokoldalú fiatal, aki iskolai tanulmányai mellett fegyelmezetten helytáll a sportban és a katonai szolgálatban is. Láthattuk már sportolóként és televíziós szereplőként, továbbá a Magyar Honvédség tartalékos katonájaként is bizonyítja hazaszeretetét és elhivatottságát" – adta hírül Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook oldalán.

Ezzel a bátor kiállással ad példát kortársainak ifjabb Schobert Norbert

Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot, ahová születtünk és ahova annyi emlék köt bennünket. Összefogásra van szükség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ezzel a hitvallással csatlakozott a Magyar Honvédséghez és ezzel a bátor kiállással ad példát kortársainak ifjabb Schobert Norbert. – ,,A fiatal generáció készen áll a haza védelmére. Üdv a fedélzeten!"