,,Ifjabb Schobert Norbert a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja! Schobert Norbert sokoldalú fiatal, aki iskolai tanulmányai mellett fegyelmezetten helytáll a sportban és a katonai szolgálatban is. Láthattuk már sportolóként és televíziós szereplőként, továbbá a Magyar Honvédség tartalékos katonájaként is bizonyítja hazaszeretetét és elhivatottságát" – adta hírül Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook oldalán.
Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot, ahová születtünk és ahova annyi emlék köt bennünket. Összefogásra van szükség
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ezzel a hitvallással csatlakozott a Magyar Honvédséghez és ezzel a bátor kiállással ad példát kortársainak ifjabb Schobert Norbert. – ,,A fiatal generáció készen áll a haza védelmére. Üdv a fedélzeten!"
