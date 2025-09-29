Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ifjabb Schobert Norbert
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 20:13
magyar honvédségDigitális Polgári Kör
Ezzel a hitvallással csatlakozott a Magyar Honvédséghez. A Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja lett ifjabb Schobert Norbert.

,,Ifjabb Schobert Norbert a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapító tagja! Schobert Norbert sokoldalú fiatal, aki iskolai tanulmányai mellett fegyelmezetten helytáll a sportban és a katonai szolgálatban is. Láthattuk már sportolóként és televíziós szereplőként, továbbá a Magyar Honvédség tartalékos katonájaként is bizonyítja hazaszeretetét és elhivatottságát" – adta hírül Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook oldalán.

Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot, ahová születtünk és ahova annyi emlék köt bennünket. Összefogásra van szükség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ezzel a hitvallással csatlakozott a Magyar Honvédséghez és ezzel a bátor kiállással ad példát kortársainak ifjabb Schobert Norbert. – ,,A fiatal generáció készen áll a haza védelmére. Üdv a fedélzeten!"

 

