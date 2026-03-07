Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
„A Holdról is látszott” – döbbenetes fotó került elő a debreceni Háborúellenes Gyűlésről, erre még Orbán Viktor sem volt felkészülve

Debrecen
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 16:41
Háborúellenes GyűlésháborúOrbán Viktor
Orbán Viktor maga osztotta meg a felvételt.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors beszámolt, ezúttal is telt ház várta Orbán Viktort a Háborúellenes Gyűlésen

A rendezvénynek ezúttal Debrecen adott otthon, amiért a miniszterelnök most köszönetet is mondott.

Köszönöm, hogy Debrecenben is ennyien álltatok a háború és a gyűlölködés helyett a béke oldalára.  Mi vagyunk a biztos választás. Hajrá, Debrecen!

- írta Facebook-oldalán Orbán Viktor

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
