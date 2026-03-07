„A Holdról is látszott” – döbbenetes fotó került elő a debreceni Háborúellenes Gyűlésről, erre még Orbán Viktor sem volt felkészülve

Ahogy arról a Bors beszámolt, ezúttal is telt ház várta Orbán Viktort a Háborúellenes Gyűlésen.
A rendezvénynek ezúttal Debrecen adott otthon, amiért a miniszterelnök most köszönetet is mondott.
Köszönöm, hogy Debrecenben is ennyien álltatok a háború és a gyűlölködés helyett a béke oldalára. Mi vagyunk a biztos választás. Hajrá, Debrecen!
- írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.