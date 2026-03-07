Mennyiségi korlátozást vezettek be egy hazai benzinkúton

Mennyiségi korlátozást vezettek be az őcsényi benzinkútnál – közölte a teol. A környékbelieket felbosszantotta a cselekedet, míg a kút vezetője szükségesnek tartotta a korlátozást a kialakult helyzetre való tekintettel.
Bosszankodnak a környékbeliek az őcsényi benzinkúton. Egy Decsi olvasó kereste meg a teolt, hogy az őcsényi benzinkútnál 30 liternél több benzint és gázolajat nem lehet vásárolni. A kutat üzemeltető vállalkozó egy táblát is kihelyezett, hogy felhívja a figyelmét a járművezetőknek.
A kialakult helyzetre való tekintettel szükségessé vált a mennyiségi korlátozás, így naponta egy járműbe csak 30 liter benzint vagy gázolajat lehet tankolni.
Egy környéken lakó gazdálkodó is nyilatkozott a lapnak, aki a traktorja üzemanyagtartályát szerette volna gázolajjal megtölteni.
Százharminc literes a traktorom tartálya, a 30 liter csak lötyögne benne. Ezt nem gondolja komolyan ez a jóember! Itt vannak a tavaszi munkák, mást sem csinálunk majd, mint a benzinkútra járunk tankolni? Mekkora veszteség lenne ez nekünk? Inkább keresek egy másik benzinkutat a környéken
– mondta a gazdálkodó.
