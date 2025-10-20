Orbán Viktor: Minden mellettünk szól! Október 23-án Békemenet. Legyünk ott minél többen!

Mint azt a Bors már megírta, Orbán Viktor hétfő délelőtt megosztott egy videót a közösségi oldalán, melynek megjegyzésében azt írta:
Békemenet. Október 23. Monumentális lesz. A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten!
A miniszterelnök nemrég egy újabb videóval jelentkezett amelyben, egy, a tavalyi beszédéből kivágott rövid részlet látható.
Minden mellettünk szól: az erő, a lelemény, a kitartás, a jó ügy, amelyet szolgálunk, és mellettünk szól ellenfeleink állapota és képességei is. Nálunk rendezettség és erő, az ellenfeleinknél erőszakoskodás, választási dulakodás, lökdösődő vircsaft
- hangzik el a videóban.
A kormányfő ezt írta a Facebook-oldalán megosztott bejegyzéséhez:
Minden mellettünk szól! Október 23-án Békemenet. Legyünk ott minél többen.
A videó itt tekinthető meg:
