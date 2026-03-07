Te is nézted? A Star Trek: Az új nemzedék tökéletesen érzékeltette, milyen fényes jövő várhat az emberiségre

Volt idő, amikor a science fiction egy pozitív jövőképpel tekintett előre. Semmi fekete tükör, vagy hekkerkedő Mr. Robot, hanem évszázadokat meghaladó technológiai fejlődés, melynek segítségével csettintésre bejárhatóak a táguló univerzum legtávolabbi zugai. A cél pedig nem a nyersanyagok utáni túlélő hajsza és nem is az, hogy az emberiség leigázza az alantasabbnak vélt fajokat... pont ellenkezőleg! A hét évadot megélt Star Trek: Az új nemzedék már az intrójában is egyértelművé tette, hogy mi a legénység fő irányelve: különös új világok felfedezése, új életformák, új civilizációk felkutatása, és hogy eljusson oda, ahová még ember nem merészkedett.

Indíts! Mondja Picard kapitány, majdnem minden Star Trek epizódban (Fotó: YouTube)

Ez volt a legjobb Star Trek mind közül, punktum!

Az, hogy melyik a legjobb Star Trek, az az ősrajongókat alaposan megosztja, de abban talán bárki egyetérthet, hogy a tudományos fantasztikum rajongóinak és a mainstreamnek egyszerűbb igényei a Star Trek Az új nemzedékben összpontosultak a legjobban. Olyannyira, hogy ha csak felemlegetjük a franchise-t, szinte biztos hogy az örökké fiatal Patrick Stewart karakterét Jean-Luc Picard kapitányt látjuk magunk előtt, aki erélyesen vezette az Enterprise legénységét. Mellette William Riker (Jonathan Frakes) a szívtipró első tiszt, a saját emberi valóját boncolható android Data, (Brent Spiner) és a különleges érzékekkel megáldott Deanna Troi. (Marina Sirtis)

Ebben a sorozatban jelenik meg először tinédzserként Will Wheaton, aki később az Agymenőkben visszatérő poénforrásként jelenik meg, mint a kissrác a Star Trekből, aki hoppon hagyta Sheldont.

A sorozat egyik legnagyobb erénye, hogy olyan témákkal foglalkozott, amik évtizedekkel előre megelőzték a műfaj képviselőit. Például, ha azt gondolnánk, hogy a ChatGPT és a közel emberi szintű mesterséges intelligencia csak pár éve volt először téma, csak nézzük meg az android, Data történeteit, ahol a mesterséges intelligencia polgári jogairól is szó esik és rajta keresztül arról, hogy mit jelent embernek lenni. Minden felfedezés és esemény valahol reflektál a kilencvenes évek és az akkor elképzelt jövő problémáira, mindezt egy teljesen befogadható, karakterközeli tálalásban.

A készítők rendszeresen konzultáltak valódi tudósokkal, hogy a technológiai és csillagászati elemek hihetőek legyenek. Nagy hangsúlyt fektettek a hitelességre, jóllehet ha valaki kukacoskodni akarna rajta, biztos belé tudna kötni. A nap végén úgyis csak az ezekből következő analógia volt a lényeg... no meg a nap végén ez igazából egy mese.

A forgatások minden bizonnyal épp olyan jó hangulatúnak tűnhetnek, ahogy azt az epizódokban is láthatjuk. Amennyire ismeretes, a színészek a kamerákon kívül is jó kapcsolatot ápoltak egymással. A Geordi LaForge karakterét alakító LeVar Burton 1992-es esküvőjén Brent Spiner volt a színész tanúja, de Patrick Stewart, Jonathan Frakes és Michael Dorn is tiszteletüket tették a jeles eseményen.