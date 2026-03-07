Te is nézted? A Star Trek: Az új nemzedék tökéletesen érzékeltette, milyen fényes jövő várhat az emberiségre

Volt idő, amikor a science fiction egy pozitív jövőképpel tekintett előre. Semmi fekete tükör, vagy hekkerkedő Mr. Robot, hanem évszázadokat meghaladó technológiai fejlődés, melynek segítségével csettintésre bejárhatóak a táguló univerzum legtávolabbi zugai. A cél pedig nem a nyersanyagok utáni túlélő hajsza és nem is az, hogy az emberiség leigázza az alantasabbnak vélt fajokat... pont ellenkezőleg! A hét évadot megélt Star Trek: Az új nemzedék már az intrójában is egyértelművé tette, hogy mi a legénység fő irányelve: különös új világok felfedezése, új életformák, új civilizációk felkutatása, és hogy eljusson oda, ahová még ember nem merészkedett.
Az, hogy melyik a legjobb Star Trek, az az ősrajongókat alaposan megosztja, de abban talán bárki egyetérthet, hogy a tudományos fantasztikum rajongóinak és a mainstreamnek egyszerűbb igényei a Star Trek Az új nemzedékben összpontosultak a legjobban. Olyannyira, hogy ha csak felemlegetjük a franchise-t, szinte biztos hogy az örökké fiatal Patrick Stewart karakterét Jean-Luc Picard kapitányt látjuk magunk előtt, aki erélyesen vezette az Enterprise legénységét. Mellette William Riker (Jonathan Frakes) a szívtipró első tiszt, a saját emberi valóját boncolható android Data, (Brent Spiner) és a különleges érzékekkel megáldott Deanna Troi. (Marina Sirtis)
Ebben a sorozatban jelenik meg először tinédzserként Will Wheaton, aki később az Agymenőkben visszatérő poénforrásként jelenik meg, mint a kissrác a Star Trekből, aki hoppon hagyta Sheldont.
A sorozat egyik legnagyobb erénye, hogy olyan témákkal foglalkozott, amik évtizedekkel előre megelőzték a műfaj képviselőit. Például, ha azt gondolnánk, hogy a ChatGPT és a közel emberi szintű mesterséges intelligencia csak pár éve volt először téma, csak nézzük meg az android, Data történeteit, ahol a mesterséges intelligencia polgári jogairól is szó esik és rajta keresztül arról, hogy mit jelent embernek lenni. Minden felfedezés és esemény valahol reflektál a kilencvenes évek és az akkor elképzelt jövő problémáira, mindezt egy teljesen befogadható, karakterközeli tálalásban.
A készítők rendszeresen konzultáltak valódi tudósokkal, hogy a technológiai és csillagászati elemek hihetőek legyenek. Nagy hangsúlyt fektettek a hitelességre, jóllehet ha valaki kukacoskodni akarna rajta, biztos belé tudna kötni. A nap végén úgyis csak az ezekből következő analógia volt a lényeg... no meg a nap végén ez igazából egy mese.
A forgatások minden bizonnyal épp olyan jó hangulatúnak tűnhetnek, ahogy azt az epizódokban is láthatjuk. Amennyire ismeretes, a színészek a kamerákon kívül is jó kapcsolatot ápoltak egymással. A Geordi LaForge karakterét alakító LeVar Burton 1992-es esküvőjén Brent Spiner volt a színész tanúja, de Patrick Stewart, Jonathan Frakes és Michael Dorn is tiszteletüket tették a jeles eseményen.
Ha pedig már a kapitányról esett szó, a sorozat alkotója, Gene Roddenberry eredetileg nem Patrick Stewartot szerette volna a vezetői székbe. Egy sokkal fiatalabb színészt szeretett volna, dús hajkoronával — lássuk be, ezek a tényezők tényleg nem Stewartnak kedveznek. Végül egy producer annyira értékelte a játékát, hogy őt tették az Enterprise vezetői hídjának élére. A jelentkezők közül csak Stewart volt megfelelő a szerepre. A forgatások előtt azért megpróbálkoztak egy parókával legalább, de erre végül nem volt szükség. Patrick Stewart később az X-Men filmekben kapott, hasonlóan erős vezetői szerepet Charles Xavierként, azaz X Professzorként.
A legnépszerűbb Star Trek sorozat négy mozifilmet is megélt, majd később egy spin-off sorozat is készült belőle Star Trek: Picard címen, melyben a szereplőgárda színe-java újra megjelent egy utolsó nagy buli erejére.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.