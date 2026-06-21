Gyakran gyötör a kajakóma? Ezért tör rád a bágyadtság étkezés után

Étkezés utáni szundi? Szinte mindannyian erre vágyunk, legyen szó bármilyen napszakról, főleg ha nemcsak egy szendvicset, hanem kiadósabb fogást fogyasztottunk. Ennek oka a kajakóma, amely során valósággal elnehezedünk, csökken az éberségünk, és akár az is gondot okozhat, hogy nyitva tartsuk a szemünk.
A kajakóma hivatalos neve posztprandiális álmosság, és azt az állapotot jelöli, amikor egy kiadósabb étkezés, például ebéd vagy vacsora után nagy fokú fáradtság és levertség lesz úrrá rajtunk. Ezért az állapotért több dolog is felelőssé tehető. Az elsődleges, hogy az étkezések után a szervezetünk elsősorban az emésztésre koncentrál, így az emésztőrendszert, vagyis a gyomrot és a beleket helyezi előtérbe, és ezekre a területekre pumpálja a legtöbb vért.
Emellett más lényeges folyamatok is végbemennek a testünkben táplálkozás után: az étkezéseket követően megemelkedik a vércukorszint, amire a szervezetünk inzulintermeléssel válaszol. Az inzulin azért szükséges, mert segíti a glükóz sejtekbe jutását, viszont gátolja bizonyos hangulatért és alvásszabályozásért felelős hormonok, például a szerotonin és melatonin előanyagát.
Az sem mindegy, mit és mennyit eszünk. A szénhidrátban és zsírban gazdag ételek, valamint a bőséges adagok még nagyobb álmosságot idéznek elő, mivel a normális mértéknél is gyorsabban emelik meg a vércukorszintet, majd hamar le is csökkentik, ami bágyadtságot generál.
A táplálkozás alapvető funkciója, hogy energiával lássa el a szervezetünket, ha viszont ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk, méghozzá sűrűn, akkor tanácsos változtatni az étkezési szokásainkon, és elkerülni bizonyos ételeket. A nagy mennyiségben, rendszeresen fogyasztott egészségtelen fogások a súlygyarapodáson túl olyan betegségek kialakulási kockázatát is maguk után vonhatják, mint a cukorbetegség, az inzulinrezisztencia, vagy a különféle anyagcserezavarok. Mindezek megelőzése érdekében fogadjuk meg az alábbi tanácsokat:
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
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