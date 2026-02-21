Ebben rejlik a mikrobiom diéta ereje – Nem is gondolnád, milyen elképesztő hatása van a testedre

Szeretnél végre leadni a felesleges kilókból, de nem tudod, hogyan kezdj neki? Most bemutatjuk neked a mikrobiom diéta alapelveit, ami sok más szélsőséges étrenddel ellentétben pozitívan hat az egészségedre is.

Most felfedjük, hogy miért annyira nagyszerű a mikrobiom diéta.

A mikrobiom diétából nagyon sok előnyöd származhat.

Az étrend bizonyos ételeket előnyben részesít, míg másokat kizár.

Az étkezési terv három szakaszból áll.

A diéta az idő előrehaladtával egyre rugalmasabbá válik.

Mit jelent a mikrobiom diéta?

Dr. Raphael Kellman alkotta meg a táplálkozási tervet, amely bizonyos ételek előtérbe helyezésére vagy éppen háttérbe szorítására fókuszál annak érdekében, hogy helyreállítsa a bélrendszer egészségét. Sőt, ez a módszer más előnyökkel is kecsegtet, többek között az anyagcsere felgyorsításával, illetve a fogyással. A mikrobiom diéta három szakaszból áll, mely szerint a megfelelő élelmiszerek hozzájárulnak a bélmikrobiom egészségének megőrzéséhez, ezáltal támogatva a jóllétet.

A bélrendszer egészsége nagyban hozzájárul az általános egészségünk és közérzetünk fenntartásához, beleértve a mentális egészséget, az irritábilis bél szindrómát, a máj egészségét és az elhízást

– magyarázta Toral Shah táplálkozástudományi szakértő a BBC-nek.

A bélflóra billiónyi baktériumból és mikroorganizmusból áll, ahol jó és rossz baktériumok is megtalálhatóak. Ezek megfelelő egyensúlya pedig kulcsfontosságú, ugyanis szerepet játszik a gyulladás és a szorongás csökkentésében, valamint az emésztés, az agyműködés és a hangulat javításában. Sőt, elősegítheti az anyagcsere fokozását, véget vethet az éhségrohamoknak, és támogathatja a fogyást.

Milyen fázisokból áll a mikrobiom diéta?

Ahogy korábban említettük, a diéta 3 szakaszból áll, amelyek mindegyike ugyanazokat az ételeket zárja ki, viszont egyre rugalmasabban.

fázis: ez a szakasz 21 napig tart, melynek célja a bélrendszer rossz baktériumainak eltávolítása, a gyomorsav és az emésztőenzimek pótlása, illetve a belek benépesítése prebiotikumokkal és probiotikumokkal. Ez a fázis a legszigorúbb. fázis: a második rész 28 napig tart, melynek végére valószínűleg megerősödik a bélrendszer. Ez az étrend már rugalmasabb. fázis: ennek a szakasznak a lényege a fenntarthatóság, azaz nincs meghatározott időtartama, mivel a szakértők szerint addig kell csinálnod, amíg el nem éred a kívánt súlyt. További célja pedig a hosszú távú fogyás fenntartása.

Amennyiben eléred az utolsó fázist, a kerülendő ételek ugyanazok maradnak, viszont csak az idő 70 százalékában kell betartanod az étkezést, a maradék 30-ban azt ehetsz, amit szeretnél. Azonban ilyenkor is érdemes kerülni a feldolgozott élelmiszereket és a hozzáadott cukrot.

Miket ehetsz, és milyen élelmiszereket kell kerülnöd a mikrobiom diéta alatt?

A mikrobiom diéta a keményítőmentes gyümölcsök (citrusfélék, bogyós termések) és zöldségek (paradicsom, paprika, fejes saláta, uborka, retek, brokkoli, padlizsán), az erjesztett ételek, a vadon élő állatok húsának és az alacsony higanytartalmú halak fogyasztására ösztönöz, valamint kizárja a keményítőtartalmú gyümölcsöket és zöldségeket, az aszalt gyümölcsöket, a gyümölcsleveket, a glutént tartalmazó gabonaféléket, a tojást, bizonyos tejtermékeket, illetve egyes hal- és húsfajtákat. Sőt, nem támogatja a hozzáadott cukor és a feldolgozott vagy sült ételek fogyasztását sem.