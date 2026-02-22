Előbb zöldség, aztán szénhidrát? A fibre layering meglepő hatása

Az ebéd utáni kajakóma néha akkor is „beüt”, ha teljesen normálisan étkeztél. Délután három óra körül úgy érezheted, mintha kiürült volna az energiaraktárad. Sokszor nem azzal a baj, amit ettél, hanem hogy a különböző ételeket milyen sorrendben fogyasztottad el. Erre mutat rá a fibre layering nevű megközelítés, amely most kezd szélesebb körben ismertté válni. A lényege, ha a tányérodon saláta, zöldség, fehérje és szénhidrát is van, akkor ne utóbbival kezdj. Előbb rostot fogyassz, és csak utána vidd be a többi tápanyagot. Sokan, akik eddig kipróbálták a módszert, azt mondják, hogy érezhetően másképp érzik magukat, mint korábban. Na de mire van valódi bizonyíték, és mire nincs? Érdemes utánajárni a részleteknek, mielőtt valaki teljesen átalakítja az étkezési szokásait.
Ha szénhidrát bevitele előtt rostban gazdag zöldséget eszel, a szénhidrát felszívódása lelassul, a vércukorszint egyenletesebben emelkedik, és a teltségérzet is hamarabb jelentkezik. Ennek következményeképp nem alakulnak ki szélsőséges ingadozások az aktivitásban, helyette sokkal egyenletesebb energiaszinten működik tovább a szervezet.
A módszert vizsgálva japán kutatók azt találták, hogy 2-es típusú cukorbetegeknél, akik következetesen zöldséggel kezdték az étkezést, mérhető javulás volt tapasztalható a vércukorértékeik terén, és ez a hatás öt évvel később is megmaradt.
A rostbevitel növelése egyébként önmagában is komoly hatással van a szervezetre: a több rost több táplálékot jelent a bélbaktériumok számára, ami változatosabb bélflórát eredményezhet, ez pedig az emésztés és az anyagcsere szempontjából is kedvező.
A bélflóra javítása szempontjából igazából nem az a kérdés, hogy mikor eszel zöldséget, hanem hogy egyáltalán eszel-e eleget belőle. Maga a rostban gazdag étrend az, ami számít.
A kutatások nem támasztják alá, hogy az étkezési sorrend felülmúlná a cukorbetegség és más egészségügyi állapotok kezelésére jelenleg alkalmazott útmutatást
– mondta Emma Laing, a University of Georgia klinikai dietetikai professzora. A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy a módszer alkalmazásából mindenki profitálhat, mert így általában több zöldség kerül a tányérra, és hamarabb kialakulhat a teltségérzet. „Ugyan nem garantált stratégia, de a fibre layering étkezési sorrend tartása hosszú távon valóban jótékonyan hathat az egészségre” – fogalmazott Laing professzor.
Ha valaki tehát egészséges és kíváncsi, miért fáradt annyira ebéd után, annak megéri kipróbálni a módszert, hiszen az teljesen kockázatmentes. Az étrended sem kell felborítanod, elég, ha a tányérodon lévő zöldséget nem a falatozás végére hagyod.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
A következő rövid videó megmutatja, hogyan tarthatod egyensúlyban a vércukorszinted:
