A meztelen hasa előtt a kezeivel szív alakot formáló nő, aki a fibre layering módszerét alkalmazza

Előbb zöldség, aztán szénhidrát? A fibre layering meglepő hatása

egészséges életmód
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 11:15
tudatos étkezésrostban gazdag ételektáplálkozási szokásegészség
Újabb táplálkozási trend pörög a közösségi médiában, és most már a dietetikusok is foglalkoznak vele. A fibre layering lényege, hogy előbb a zöldséget és a rostot, majd csak ezt követően kell a szénhidrátot elfogyasztani. Vajon mennyit számít ez valójában? Utánajártunk.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • A fibre layering lényege, hogy az étkezést rostban gazdag zöldséggel kezdjük, és csak ezután következzenek a szénhidrátok.
  • A megfelelő sorrenddel egyenletesebb vércukorszint és tartósabb teltségérzet érhető el, különösen inzulinrezisztencia vagy 2-es típusú cukorbetegség esetén.
  • Szakértők szerint a valódi kulcs a rendszeres és bőséges rostbevitel, a trend pedig ezt az alapelvet csomagolja új formába.

Az ebéd utáni kajakóma néha akkor is „beüt”, ha teljesen normálisan étkeztél. Délután három óra körül úgy érezheted, mintha kiürült volna az energiaraktárad. Sokszor nem azzal a baj, amit ettél, hanem hogy a különböző ételeket milyen sorrendben fogyasztottad el. Erre mutat rá a fibre layering nevű megközelítés, amely most kezd szélesebb körben ismertté válni. A lényege, ha a tányérodon saláta, zöldség, fehérje és szénhidrát is van, akkor ne utóbbival kezdj. Előbb rostot fogyassz, és csak utána vidd be a többi tápanyagot. Sokan, akik eddig kipróbálták a módszert, azt mondják, hogy érezhetően másképp érzik magukat, mint korábban. Na de mire van valódi bizonyíték, és mire nincs? Érdemes utánajárni a részleteknek, mielőtt valaki teljesen átalakítja az étkezési szokásait.

Fibre layering módszer szerint tálalt friss zöldséges étel kézen tartva
A fibre layering lényege, hogy az étkezést rostban gazdag zöldséggel kezdjük a stabilabb vércukorszint elérése érdekében
Fotó:  123rf.com

Mit tud valóban a fibre layering? 

Ha szénhidrát bevitele előtt rostban gazdag zöldséget eszel, a szénhidrát felszívódása lelassul, a vércukorszint egyenletesebben emelkedik, és a teltségérzet is hamarabb jelentkezik. Ennek következményeképp nem alakulnak ki szélsőséges ingadozások az aktivitásban, helyette sokkal egyenletesebb energiaszinten működik tovább a szervezet.

A módszert vizsgálva japán kutatók azt találták, hogy 2-es típusú cukorbetegeknél, akik következetesen zöldséggel kezdték az étkezést, mérhető javulás volt tapasztalható a vércukorértékeik terén, és ez a hatás öt évvel később is megmaradt.

A rostbevitel növelése egyébként önmagában is komoly hatással van a szervezetre: a több rost több táplálékot jelent a bélbaktériumok számára, ami változatosabb bélflórát eredményezhet, ez pedig az emésztés és az anyagcsere szempontjából is kedvező.

A bélflóra javítása nem a sorrendtől függ

A bélflóra javítása szempontjából igazából nem az a kérdés, hogy mikor eszel zöldséget, hanem hogy egyáltalán eszel-e eleget belőle. Maga a rostban gazdag étrend az, ami számít. 

A kutatások nem támasztják alá, hogy az étkezési sorrend felülmúlná a cukorbetegség és más egészségügyi állapotok kezelésére jelenleg alkalmazott útmutatást

– mondta Emma Laing, a University of Georgia klinikai dietetikai professzora. A szakember ugyanakkor hozzátette, hogy a módszer alkalmazásából mindenki profitálhat, mert így általában több zöldség kerül a tányérra, és hamarabb kialakulhat a teltségérzet. „Ugyan nem garantált stratégia, de a fibre layering étkezési sorrend tartása hosszú távon valóban jótékonyan hathat az egészségre” – fogalmazott Laing professzor.

Ha valaki tehát egészséges és kíváncsi, miért fáradt annyira ebéd után, annak megéri kipróbálni a módszert, hiszen az teljesen kockázatmentes. Az étrended sem kell felborítanod, elég, ha a tányérodon lévő zöldséget nem a falatozás végére hagyod.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

A következő rövid videó megmutatja, hogyan tarthatod egyensúlyban a vércukorszinted:

