Előbb zöldség, aztán szénhidrát? A fibre layering meglepő hatása

A fibre layering lényege, hogy az étkezést rostban gazdag zöldséggel kezdjük, és csak ezután következzenek a szénhidrátok.

A megfelelő sorrenddel egyenletesebb vércukorszint és tartósabb teltségérzet érhető el, különösen inzulinrezisztencia vagy 2-es típusú cukorbetegség esetén.

Szakértők szerint a valódi kulcs a rendszeres és bőséges rostbevitel, a trend pedig ezt az alapelvet csomagolja új formába.

Az ebéd utáni kajakóma néha akkor is „beüt”, ha teljesen normálisan étkeztél. Délután három óra körül úgy érezheted, mintha kiürült volna az energiaraktárad. Sokszor nem azzal a baj, amit ettél, hanem hogy a különböző ételeket milyen sorrendben fogyasztottad el. Erre mutat rá a fibre layering nevű megközelítés, amely most kezd szélesebb körben ismertté válni. A lényege, ha a tányérodon saláta, zöldség, fehérje és szénhidrát is van, akkor ne utóbbival kezdj. Előbb rostot fogyassz, és csak utána vidd be a többi tápanyagot. Sokan, akik eddig kipróbálták a módszert, azt mondják, hogy érezhetően másképp érzik magukat, mint korábban. Na de mire van valódi bizonyíték, és mire nincs? Érdemes utánajárni a részleteknek, mielőtt valaki teljesen átalakítja az étkezési szokásait.

Mit tud valóban a fibre layering?

Ha szénhidrát bevitele előtt rostban gazdag zöldséget eszel, a szénhidrát felszívódása lelassul, a vércukorszint egyenletesebben emelkedik, és a teltségérzet is hamarabb jelentkezik. Ennek következményeképp nem alakulnak ki szélsőséges ingadozások az aktivitásban, helyette sokkal egyenletesebb energiaszinten működik tovább a szervezet.

A módszert vizsgálva japán kutatók azt találták, hogy 2-es típusú cukorbetegeknél, akik következetesen zöldséggel kezdték az étkezést, mérhető javulás volt tapasztalható a vércukorértékeik terén, és ez a hatás öt évvel később is megmaradt.

A rostbevitel növelése egyébként önmagában is komoly hatással van a szervezetre: a több rost több táplálékot jelent a bélbaktériumok számára, ami változatosabb bélflórát eredményezhet, ez pedig az emésztés és az anyagcsere szempontjából is kedvező.