"Egyszerűen sírva fakadtam az autóban" - fura nevetéssel kezdődött, nyolc sztrókot kapott a hároméves kisfiú

Rövid időn belül nyolc minisztrókon esett át egy mindössze három és fél éves kisfiú, aki egészen a legutolsó epizódig semmilyen tipikus tünetet nem mutatott. Az egyetlen, ami a sztrókokra utalt, a gyermek nevetése volt, de a szülei semmi rosszra nem gondoltak.

Cat Davies három és fél éves kisfia, Henry 8 sztrókot kapott rövid időn belül

Fotó: Northfoto

A kis Henry édesanyja, az angliai Crowthourne-ban élő Cat Davies is csak utólag tudta összetenni a dolgokat: alighanem akkor kapott a kisfia először sztrókot, amikor az unokatestvérével játszott. A kisfiú hirtelen furán nevetett fel, ám az édesanyja azt hitte, csak viccelődik, így nem tulajdonított neki nagyobb jelentőséget. Ezt követően még párszor hallotta kisfiától a furcsa nevetést, ám semmilyen más tünet nem jelentkezett, így nem figyelt fel rá igazán egészen egy estéig, amikor lefekvés előtt olvasott Henrynek valamit.

"Furán kezdett nevetni, de a könyv nem volt vicces. Aztán megpróbált felkelni, hogy elérje a repülőt, ami a plafonról lógott lefelé. Nem tudott felállni. Eleinte azt hittem, elzsibbadt a lába, vagy csak játszadozik. De aztán észrevettem, hogy az egész jobb oldala gyenge volt, és láttam, hogy a szája jobb oldalon lebiggyedt. Nem tudott beszélni, csak fura hangokat adott ki" – idézte fel a drámai pillanatokat Cat, aki azonnal mentőt hívott a kisfiához.