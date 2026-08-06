"Egyszerűen sírva fakadtam az autóban" - fura nevetéssel kezdődött, nyolc sztrókot kapott a hároméves kisfiú

Rövid időn belül nyolc minisztrókon esett át egy mindössze három és fél éves kisfiú, aki egészen a legutolsó epizódig semmilyen tipikus tünetet nem mutatott. Az egyetlen, ami a sztrókokra utalt, a gyermek nevetése volt, de a szülei semmi rosszra nem gondoltak.
A kis Henry édesanyja, az angliai Crowthourne-ban élő Cat Davies is csak utólag tudta összetenni a dolgokat: alighanem akkor kapott a kisfia először sztrókot, amikor az unokatestvérével játszott. A kisfiú hirtelen furán nevetett fel, ám az édesanyja azt hitte, csak viccelődik, így nem tulajdonított neki nagyobb jelentőséget. Ezt követően még párszor hallotta kisfiától a furcsa nevetést, ám semmilyen más tünet nem jelentkezett, így nem figyelt fel rá igazán egészen egy estéig, amikor lefekvés előtt olvasott Henrynek valamit.
"Furán kezdett nevetni, de a könyv nem volt vicces. Aztán megpróbált felkelni, hogy elérje a repülőt, ami a plafonról lógott lefelé. Nem tudott felállni. Eleinte azt hittem, elzsibbadt a lába, vagy csak játszadozik. De aztán észrevettem, hogy az egész jobb oldala gyenge volt, és láttam, hogy a szája jobb oldalon lebiggyedt. Nem tudott beszélni, csak fura hangokat adott ki" – idézte fel a drámai pillanatokat Cat, aki azonnal mentőt hívott a kisfiához.
24 óra leforgása alatt 23 vizsgálatot végeztek el Henryn, mire bebizonyosodott: az utóbbi időszakban nem kevesebb, mint nyolc átmeneti iszkémiás attakot, más néven minisztrókot kapott. A család máig nem tudja, mi okozta mindezt. Az orvosok a bárányhimlőt okolták, ám azt fél évvel korábban kapta a kisfiú, akinek szerencsére azóta nem volt újabb sztrókja, a szakemberek szerint azonban károsodott az agya bal fele. Jelenleg még nem tudni, milyen mértékben, de később jelentkezhetnek nála tanulási zavarok – írja a The Sun oldala.
Henry édesanyja, Cat azóta is retteg, mikor történik meg mindez újra: a 2025-ös eset óta lélkekben sosem tud igazán lenyugodni.
"Elvesztünk. Eltelt némi idő a sztrókok és a diagnózis között, és nekünk el kell játszanunk, hogy minden rendben. Tanácsadásra volt szükségem, mert ez az egész traumatizált. Egyszer Londonban vezettem, és megláttam egy mentőautót, olyat, amivel Henryt is bevitték a kórházba. Egyszerűen sírva fakadtam az autóban" – árulta el az édesanya, aki reménykedik benne, hogy nem térnek vissza a sztrókos epizódok.
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