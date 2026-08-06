Megbénul Budapest: egyre nagyobb a felháborodás Sebestyén Balázs bulija miatt – Vitézy Dávid is megszólalt

A rendezvény előtt továbbra is folyamatosan érkeznek a kérdések Sebestyén Balázs közösségi oldalaira. Többen a kötelező regisztráció miatt bizonytalanok, amely nélkül nem lehet belépni a helyszínre. Mások a várható meleg miatt aggódnak, noha a hőségriasztás hivatalosan péntek éjfélkor véget ér. Vannak olyanok is, akik a helyszíni étel- és italárak, a bevihető legfeljebb 2,5 liter folyadék mennyisége, illetve a közlekedés miatt fogalmaztak meg kérdéseket, sőt néhányan már a jegyük eladását is fontolgatják.
Az idei rendezvény egyik legnagyobb újdonsága, hogy az Óbudai-szigeten először alkalmaznak előre elvégezhető digitális check-in rendszert. Erre a szervezők szerint azért is van szükség, mert a DJ Oti-bulira csaknem 65 ezer jegy fogyott el. Bár az esemény nem része a Sziget Fesztivál hivatalos programjának, ugyanazon a helyszínen, az Óbudai-sziget Nagyrétjén rendezik meg.
Sebestyén Balázs korábban elárulta, hogy a gyors és gördülékeny beléptetés érdekében mintegy 300 munkatárs segíti majd a bejutást a kapuknál.
A műsorvezető rádióműsorában tréfásan úgy fogalmazott, hogy „kicsit felforgatják a közlekedést, lezáratják a hidakat és a rakpartokat”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közlekedés megszervezését nagyon komolyan veszik. Ennek érdekében élő adásban Vitézy Dávidot is felhívta, hogy első kézből adjon tájékoztatást a várható forgalmi változásokról és a helyszín megközelítésének lehetőségeiről, amely sok résztvevőt foglalkoztat.
Vitézy Dávid a Balázsék című rádióműsorban arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedben nem volt még olyan rendezvény Budapesten, amely ekkora érdeklődést váltott volna ki. Arra kérte a résztvevőket, hogy a torlódások elkerülése érdekében jóval a program kezdete előtt induljanak el a helyszínre, majd a 2016-os Rihanna-koncertet hozta fel példaként.
Nem akarom, hogy túlzottan elbízd magad, Balázs, de a fő referenciapont az Rihanna egyébként. Ő váltott ki utoljára akkora érdeklődést a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a Sziget, mint amit most fog.
A miniszter szerint a rendezvény komoly logisztikai kihívás elé állítja a fővárost.
Éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem. Ez most valójában olyan, mintha egy telt házas Puskás-meccs lenne kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének és magának a Szigetnek is. A legszűkebb keresztmetszet maga a K híd, ami jelen állapotában nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni. Ez egy órában, ha minden jól megy, akkor is 10-12 ezer embert jelent. Ahhoz, hogy 63 ezer ember oda megérkezzen úgy, hogy nem alszik kint senki, ahhoz, hogy minden szuperül menjen, akkor is 5-6 órára van szükség. És nyilván óhatatlanul elő fog állni olyan helyzet, hogy ez nem egyenletesen jelenik meg, tehát itt biztosan az jár jól, aki minél előbb kimegy.
Sebestyén Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy nem csak a K hídon lehet megközelíteni a helyszínt. Mint mondta, a Szentlélek tér felől elérhető H híd is nyitva lesz, amely ugyan valamivel hosszabb sétát jelent, cserébe várhatóan kisebb lesz a zsúfoltság, így sokak számára kényelmesebb bejutást biztosíthat – írja a story.
A szervezők annyit már közöltek, hogy a kapuk 13 órakor nyílnak, a műsor pontos kezdete azonban továbbra sem szerepel a hivatalos tájékoztatásban. Emiatt sok résztvevő egyre felháborodottabban érdeklődik a közösségi oldalakon, mikor érdemes elindulni, különösen azért, mert a szervezők azt kérik, hogy mindenki jóval korábban érkezzen.
A magazin szerint kérdésre Sebestyén Balázs már június végén, a Balázsék című rádióműsorban is reagált, miután Gévai Juli rákérdezett a program kezdetére.
A buli 4-5-kor elindul és 11-ig tart. Azért nem mondok többet, mert elkezdesz visszaszámolni, és megszívatom azokat, akik kifejezetten azért jönnének, amit mi csinálunk, és onnantól le fognak róla maradni. Tehát inkább nem mondom meg, hogy mikor kezdünk.
Sebestyén Balázs szerint ezzel szeretnék ösztönözni a korai érkezést, hogy a beléptetés gördülékenyebb legyen, és a résztvevők ne maradjanak le a műsor elejéről.
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