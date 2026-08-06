Megbénul Budapest: egyre nagyobb a felháborodás Sebestyén Balázs bulija miatt – Vitézy Dávid is megszólalt

A rendezvény előtt továbbra is folyamatosan érkeznek a kérdések Sebestyén Balázs közösségi oldalaira. Többen a kötelező regisztráció miatt bizonytalanok, amely nélkül nem lehet belépni a helyszínre. Mások a várható meleg miatt aggódnak, noha a hőségriasztás hivatalosan péntek éjfélkor véget ér. Vannak olyanok is, akik a helyszíni étel- és italárak, a bevihető legfeljebb 2,5 liter folyadék mennyisége, illetve a közlekedés miatt fogalmaztak meg kérdéseket, sőt néhányan már a jegyük eladását is fontolgatják.

Sebestyén Balázs DJ Oti-bulija: Vitézy Dávid fontos figyelmeztetést adott Fotó: archív / hot! magazin

Közel 65 ezer embert várnak Sebestyén Balázs és DJ Oti nagyszabású rendezvényére.

A belépéshez kötelező az előzetes digitális check-in, a kapuk 13 órakor nyílnak.

Vitézy Dávid szerint érdemes órákkal korábban érkezni, mert komoly torlódások várhatók.

Sebestyén Balázs szándékosan nem árulta el a műsor pontos kezdési időpontját, hogy a résztvevők időben a helyszínre érkezzenek.

Sebestyén Balázs DJ Oti-bulija: Vitézy Dávid fontos figyelmeztetést adott

Először lesz digitális beléptetés

Az idei rendezvény egyik legnagyobb újdonsága, hogy az Óbudai-szigeten először alkalmaznak előre elvégezhető digitális check-in rendszert. Erre a szervezők szerint azért is van szükség, mert a DJ Oti-bulira csaknem 65 ezer jegy fogyott el. Bár az esemény nem része a Sziget Fesztivál hivatalos programjának, ugyanazon a helyszínen, az Óbudai-sziget Nagyrétjén rendezik meg.

Sebestyén Balázs korábban elárulta, hogy a gyors és gördülékeny beléptetés érdekében mintegy 300 munkatárs segíti majd a bejutást a kapuknál.

A műsorvezető rádióműsorában tréfásan úgy fogalmazott, hogy „kicsit felforgatják a közlekedést, lezáratják a hidakat és a rakpartokat”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a közlekedés megszervezését nagyon komolyan veszik. Ennek érdekében élő adásban Vitézy Dávidot is felhívta, hogy első kézből adjon tájékoztatást a várható forgalmi változásokról és a helyszín megközelítésének lehetőségeiről, amely sok résztvevőt foglalkoztat.

Vitézy Dávid: „A fő referenciapont Rihanna”

Vitézy Dávid a Balázsék című rádióműsorban arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedben nem volt még olyan rendezvény Budapesten, amely ekkora érdeklődést váltott volna ki. Arra kérte a résztvevőket, hogy a torlódások elkerülése érdekében jóval a program kezdete előtt induljanak el a helyszínre, majd a 2016-os Rihanna-koncertet hozta fel példaként.

Nem akarom, hogy túlzottan elbízd magad, Balázs, de a fő referenciapont az Rihanna egyébként. Ő váltott ki utoljára akkora érdeklődést a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a Sziget, mint amit most fog.

A miniszter szerint a rendezvény komoly logisztikai kihívás elé állítja a fővárost.