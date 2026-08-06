Doszpot Péter kimondta: volt, hogy szimpatizált egy gyilkossal

Az egykori sztárnyomozó szerint a gyilkos mindig előnyösebb helyzetben van

Ddoszpot Péter csípte fülön a "bolti sorozatgyilkost" is

Egy kihallgatás során eljön a pillanat, amikor az elkövető megtörik

A gyilkos is csak ember...

Doszpot Péter: „Ez az ügy beleégett a retinámba és az emlékezetembe is”

Bors: Hosszú pályafutása során találkozott olyan elkövetővel, akiről az első pillanatban tudta, hogy hazudik?

Doszpot Péter: Természetesen, bár a tanult technikák egészen nehezen alkalmazhatóak. Ilyenkor nagyon fontos a gyakorlat. Ha valamivel, akkor azzal emelkedtem ki a kollégáim közül, hogy nagyon sok kihallgatáson vettem részt, megfigyelőként és kihallgatás vezetőként is. Az emberben pedig egy idő után kialakul egyfajta ösztön is. Persze sosem lehettem százszázalékosan biztos az első „ítéletemben”, de azért a legtöbb esetben éreztem, ha a kihallgatott hazudott. Több száz ügyem volt és nehéz lenne közülük kiemelnem egyet, amelyiknél ténylegesen, szinte már a tettes gesztusaiból tudtam, hogy ő az elkövető.

De, ha most mégis mondanom kéne egy ügyet, akkor a 90-es években áldozatokra vadászó „bolti sorozatgyilkost” említeném. Esetében gyökeresen megváltoztatott módszerrel és technikával kellett nyomoznunk.

Ez az ügy beleégett a retinámba és az emlékezetembe is, ez az eset egyébként szerepelni is fog a TV2 produkciójában.

Bors: Vannak olyan döglött akták a praxisában, melyeket szívesen újranyitna?

D.P.: Több olyan akta is van, melyeket nagyon szívesen újranyitnék. Nem azért, mert biztos vagyok a gyilkos kilétében, hanem mert olyan a hátterük, ami miatt jó lenne felderíteni őket. Említhetnék olyan, családon belüli gyilkosságot, aminél nem találtuk meg mondjuk harminc éve az elkövetőt. Ezek az ügyek üres helyeket hagytak a fejemben és jó lenne ezeket a helyeket kitölteni az igazsággal. Persze ezek az ügyek nem járnak napi szinten a fejemben, de most, hogy rákérdezett, bevillant pár döglött akta… Külföldi nagy, megoldatlan ügyek nem foglalkoztatnak, mert Magyarországon is akad bőven olyan megoldatlan gyilkosság, amivel foglalkozni kellene, vagy lehetne. Természetesen hajt a szakmai kíváncsiság, és akadnak ügyek, melyeket alapvetően találok izgalmas kihívásnak, de ezeknek nem járok utána mélységeiben.