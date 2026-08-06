Ki mondta, hogy 50 felett nincs élet? Mutatjuk a 10 legszexibb magyar sztárt Liptai Claudiától Barta Sylviáig!

Elképesztő genetika, kőkemény edzések vagy egyszerűen az életigenlés titka? Bárhogy is csinálják, a hazai sztárvilág legnépszerűbb ötvenes női egyszerűen nem hajlandóak öregedni. Miközben a közösségi médiát elárasztják a filterek, ezek a hírességek büszkén, mégis elképesztő szexepillel és eleganciával mutatják meg, a női vonzerő az ötödik ikszen túl sem kopik meg – sőt, ekkor kezdődik igazán! Íme a legdögösebb magyar dívák, akik fittyet hánynak az idő múlására. A listán Liptai Claudia és még sokan mások.
A hazai televíziózás és színház abszolút királynője, az 53 éves Liptai Claudia ma dögösebb és magabiztosabb, mint valaha. A Nagy Duett műsorvezetője olyan elementáris energiát áraszt magából, ami azonnal megbabonázza a férfiakat. Hasonlóan igéző jelenség az 52 esztendős Dobó Kata is; az egykori vörös démon egyszerűen képtelen veszíteni a varázsából, finom eleganciája mögött ma is ott lobog az a bizonyos végzetes asszonya-kisugárzás. Az 51 éves Zséda pedig ugyanúgy tündököl a színpadon, mint húsz éve.
Ha pedig a tökéletes alakról van szó, az 56 éves Barta Sylvia és az 57 esztendős Keleti Andrea gyakran kerül szóba. Sylvia elképesztően szálkás, sportos formájától és merész bikinis fotóitól menetrendszerűen elakad a rajongók szava, míg a táncművész kirobbanó energiájával és irigylésre méltó combjaival lazán letagadhatna húsz évet a korából. Nem marad el mögöttük az 55 éves Rába Tímea sem, az egykori szépségkirálynő ma is igazi bombázó, aki mellett képtelenség szó nélkül elmenni az utcán.
A képernyő és a színpad más ikonjai is bizonyítják a kortalan szépséget. Az 52 éves Varga Izabella kész genetikai csoda, arcvonásai és alakja szinte semmit sem változtak azóta, hogy országos kedvenccé vált. A 51 esztendős Wolf Kati nemcsak a hangjával hódít, dögös, rockos stílusával és magabiztosságával igazi modern díva a színpadon. Az 51 éves Várkonyi Andrea a klasszikus, fenséges eleganciát képviseli, míg az 52 éves Gubás Gabi kifinomult, finom érzékiségével és mély, igéző tekintetével a hazai színjátszás egyik legvonzóbb jelensége maradt.
Ezek a nők a tökéletes példák arra, hogy a kor csupán egy szám, a valódi, mindent elsöprő szexepil és a ragyogás pedig belülről fakad – na meg persze abból a lehengerlő magabiztosságból, amivel rendelkeznek.
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