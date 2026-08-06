Ki mondta, hogy 50 felett nincs élet? Mutatjuk a 10 legszexibb magyar sztárt Liptai Claudiától Barta Sylviáig!

Elképesztő genetika, kőkemény edzések vagy egyszerűen az életigenlés titka? Bárhogy is csinálják, a hazai sztárvilág legnépszerűbb ötvenes női egyszerűen nem hajlandóak öregedni. Miközben a közösségi médiát elárasztják a filterek, ezek a hírességek büszkén, mégis elképesztő szexepillel és eleganciával mutatják meg, a női vonzerő az ötödik ikszen túl sem kopik meg – sőt, ekkor kezdődik igazán! Íme a legdögösebb magyar dívák, akik fittyet hánynak az idő múlására. A listán Liptai Claudia és még sokan mások.

Liptai Claudia fiatalon és most is ellenálhatatlanul csinos (Fotó: Bors)

Nem Liptai Claudia az egyetlen bombázó a listán

A hazai televíziózás és színház abszolút királynője, az 53 éves Liptai Claudia ma dögösebb és magabiztosabb, mint valaha. A Nagy Duett műsorvezetője olyan elementáris energiát áraszt magából, ami azonnal megbabonázza a férfiakat. Hasonlóan igéző jelenség az 52 esztendős Dobó Kata is; az egykori vörös démon egyszerűen képtelen veszíteni a varázsából, finom eleganciája mögött ma is ott lobog az a bizonyos végzetes asszonya-kisugárzás. Az 51 éves Zséda pedig ugyanúgy tündököl a színpadon, mint húsz éve.