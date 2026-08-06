„A Balaton, a Tisza-tó, a Velencei-tó, mindenki bajban van...” – A vízgazdálkodás Zámbó Árpyt sem hagyja nyugodni

Az idei nyár nemcsak a rekkenő hőségről, hanem a vízhiányról és a vízgazdálkodás egyre sürgetőbb kérdéseiről is szól. Az ország több pontján rekordközeli meleg tombol, a szakemberek pedig folyamatosan figyelmeztetnek arra, hogy a csapadékhiány miatt egyre nagyobb terhelés éri a tavakat és a vízkészleteket, ezért kulcsfontosságú a megfelelő vízgazdálkodás. A témáról most Zámbó Árpy is őszintén elmondta a véleményét, aki szerint mindannyiunknak alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez.
Zámbó Árpy elárulta az Borsnak, hogyan tekint az idei nyárra, illetve, hogy védekezik a hőségriadóban.
Kegyetlen meleg van. De hát tudjuk milyen a gyarló ember, ha hideg van megfagyunk, ha meg meleg, akkor túl nagy a hőség. Hát most ennek ez az ideje. Rengeteg vizet kell fogyasztani, meg fontos, hogy legyen hűvös szoba. Mi át szoktunk még járni a testvéremhez medencézni
– mesélte Árpy, aki arról is beszélt, hogy mindezek ellenére aggasztja az országot sújtó vízhiány.
Persze nem jó, amit most hallunk, hogy oltári nagy vízhiány van. Ez elszomorító. A Balaton, a Tisza-tó, a Velencei-tó, mindenki bajban van, nincs csapadék. Remélem, hogy ez javulni fog
– fogalmazott. A forróság mellett az elszálló árak is érzékenyen érintik az embereket. Szerinte ma már szinte lehetetlen úgy elmenni nyaralni vagy akár csak fagyizni, hogy az ember ne érezze a drágulást.
Az élelmiszereket illetően semmi nem olcsó. Azt a gombóc fagyit, amit én gyerekkoromban 50 fillérért, 1 forintért vettem, az ma már 500 forint. Mindennek megy föl az ára, a benzinnek, a gázolajnak. Mindenhol megemelik a költségeket, mert anélkül nem lehet lenni
– mondta. A nyári időszak azonban a Zámbó család számára továbbra sem a pihenésről szól elsősorban. A Zámbó Jimmy-emlékkoncertek iránt negyedszázad után is óriási az érdeklődés. A fellépések szinte minden hétvégét kitöltenek, így a kikapcsolódást is a munkával hangolják össze. „Most jöttünk meg Horvátországból. Meghívást kaptunk egy fellépésre, ami nagyon jól sikerült. És akkor ezt így össze is kötöttük a nyaralással. Hála Istennek 25 éve töretlenül megy a Zámbó Jimmy emlékkoncert, sok felkérésünk van. Szinte minden hétvégén vannak bulik” – árulta el Árpy, aki a horvátországi útjuk során egy tréfavideóval is készült követőinek.
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