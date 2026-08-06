„A Balaton, a Tisza-tó, a Velencei-tó, mindenki bajban van...” – A vízgazdálkodás Zámbó Árpyt sem hagyja nyugodni

Az idei nyár nemcsak a rekkenő hőségről, hanem a vízhiányról és a vízgazdálkodás egyre sürgetőbb kérdéseiről is szól. Az ország több pontján rekordközeli meleg tombol, a szakemberek pedig folyamatosan figyelmeztetnek arra, hogy a csapadékhiány miatt egyre nagyobb terhelés éri a tavakat és a vízkészleteket, ezért kulcsfontosságú a megfelelő vízgazdálkodás. A témáról most Zámbó Árpy is őszintén elmondta a véleményét, aki szerint mindannyiunknak alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez.

A vízgazdálkodás és a vízhiány témakörében mondta el véleményét Zámbó Árpy (Fotó: Bors)

A vízhiány és a vízgazdálkodás a Zámbó családot is foglalkoztatja

Zámbó Árpy elárulta az Borsnak, hogyan tekint az idei nyárra, illetve, hogy védekezik a hőségriadóban.

Kegyetlen meleg van. De hát tudjuk milyen a gyarló ember, ha hideg van megfagyunk, ha meg meleg, akkor túl nagy a hőség. Hát most ennek ez az ideje. Rengeteg vizet kell fogyasztani, meg fontos, hogy legyen hűvös szoba. Mi át szoktunk még járni a testvéremhez medencézni

– mesélte Árpy, aki arról is beszélt, hogy mindezek ellenére aggasztja az országot sújtó vízhiány.