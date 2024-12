Kerüld ezt az öt ételt, csak fáradtabb leszel ezektől

Általában az emberi szervezet két -féle módon képes energiát termelni, ha alszik vagy ha eszik. Ám akadnak olyan ételek, amik ellopják az energiádat, amitől csak fáradtabbnak érezheti magát az ember.

Fotó: Pexels.com

Az ember energiaszintjének folyamatos fenntartása fontos, főleg a mai rohanó világban, így összeszedtük azt az öt ételt, ami igazi energiavámpír. Ezek olyan típusú ételek, amik gyorsan megemelik a vércukorszintedet, majd pillanatokon belül le is csökkenti.

Az ultrafeldolgozott ételekre és italokra mindez fokozottan érvényes. Ezek általában magas cukor- és finomított szénhidráttartalmúak, viszont alacsony a fehérje-, rost-, vitamin- és ásványianyag-tartalmuk – írja a Dívány.

1. Feldolgozott gabonák és más egyszerű szénhidrátok

A fehér lisztből készült kifli, zsömle és kenyér, a tortillák, a tészta és a fehér rizs. Ezek olyan szénhidrátok, amik gyorsan megemelik a vércukor szintet, aztán néhány órán belül drasztikus csökkenést okoznak. Az összetett szénhidrátok lassabban emésztődnek, ezáltal stabilabb vércukorszintet biztosítanak. Így válaszd inkább a teljes kiőrlésű vagy kovászos kenyeret, a barna rizst, a teljes kiőrlésű tortillákat, az édesburgonyát, a korpapelyhet, a bulgurt vagy a teljes kiőrlésű zabot.

2. Cukros italok

A szénsavas üdítők, édesített teák, limonádék és energiaitalok tele vannak cukorral, ami nem tesz jót az energiaszintednek.

3. Narancslé és más gyümölcslevek

Kezdetben tényleg energialöketet adhat, de ez elég gyorsan elmúlik, ahogy a vércukorszinted csökken. A mesterséges édesítőszerek jobban megemelhetik a vércukorszintet, mintha cukorral édesített üdítőket és desszerteket fogyasztanánk. Ezeket inkább cseréld le vízre.

4. Alacsony vastartalmú ételek

Ha nem fogyasztasz elegendő vasat az étrendedben, az fáradtságot, gyengeséget okozhat, és csökkentheti az energiaszintedet. A szükséges mennyiség az életkortól és a nemtől függ. A férfiaknak naponta legalább 8 milligramm vasra van szükségük, míg az 50 éves vagy fiatalabb nőknek 18 milligrammra.

5. Alacsony kalóriatartalmú ételek

Valószínűleg már hallottad, és az is lehet, hogy te magad is úgy vélekedsz, hogy a zsíros ételek károsak lehetnek. ha minden zsírt kizársz az étrendedből, akkor az egészséges zsírokkal is így teszel, amelyek támogatják az egészséged és az energiaszinted. Ezért az alacsony kalóriatartalom helyett próbálj inkább az elfogyasztott tápanyagokra koncentrálni.