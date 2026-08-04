Kitálalt az orvos: a haldokló betegek utolsó pillanataikban gyakran ugyanazt élik át

Dr. Chris Kerr neurológus, a New York állambeli Hospice Buffalo igazgatója hosszú évek óta foglalkozik haldokló betegek ellátásával. Arról beszélt, milyen eseményeket figyelt meg pácienseinél életük utolsó szakaszában.

A haldokló betegek szinte mindig ugyanazt a látomást tapasztalják

Fotó: ENGIN AKYURT / Pexels

A haldokló betegek látomásai

Dr. Kerr évtizedek óta kutatja az úgynevezett ELDV-ket (End of Life Dreams and Visions, azaz életvégi álmok és látomások). Kutatásai során számos, életük végéhez közeledő beteg tapasztalatait dokumentálta és elemezte. Mint elmondta, a leggyakoribb közös vonás az volt, hogy a betegek álmaikban vagy látomásaikban családtagjaikat látták – különösen olyan hozzátartozókat, akik már korábban meghaltak.

Mindig lenyűgöz, hogy a betegek érzelmileg és fejlődéslélektanilag életük legfontosabb személyeivel találkoznak újra. Ezek a találkozások gyakran olyan emberekkel történnek, akiket még gyermekkorukban veszítettek el.

A jelenség lehetséges magyarázatáról szólva Dr. Kerr azt mondta, hogy ezek az élmények sok beteg számára megnyugtatóak lehetnek, mert azt az érzést keltik bennük, hogy nincsenek egyedül az utolsó pillanataikban. Egy hasonlattal élve úgy fogalmazott, mintha egy családtag vagy közeli barát elkísérné valakit az állomásig, mielőtt útnak indul - írja a Mirror.

Dr. Kerr nem az egyetlen kutató, aki az agy haldoklás közbeni működését vizsgálja. Többek között Jimo Borjigin, a Michigani Egyetem professzora is régóta kutatja, mi történik az emberi aggyal a halál közeledtével. Az ő vizsgálata arra utal, hogy a halál beállta előtt az agyi aktivitás nem fokozatosan megszűnik, hanem egy rövid időre jelentősen felerősödhet. Borjigin professzor szerint elképzelhető, hogy létezik egy olyan tudatállapot, amely csak a halál közvetlen közelében válik érzékelhetővé. Feltételezése szerint az agy ilyenkor különböző kémiai anyagokat – például dopamint – nagy mennyiségben szabadíthat fel egy utolsó aktivitási hullám során.